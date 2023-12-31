G-Dragon解散法务组，庆祝洗脱嫌疑、重申「事必归正」！歌迷泪目：「感谢守护美好回忆」

近日韩网多家论坛转载了一组照片，内容是G-Dragon（GD，权志龙）和法务团队一起举办「解散仪式」，同时庆祝GD成功洗脱嫌疑和扭转舆论态度。

照片中，GD与法务组同僚们一起站在横幅下，横幅写道：「事必归正，G-Dragon梦之队解散仪式。 这期间非常感谢，不会忘记艰苦时期守护在旁的努力。 」解散仪式据悉是在本月22日举办，由律师事务所相关人士将照片分享到SNS。





GD和法务组成员们拥抱合照，新签的经济公司Galaxy Corporation代表崔永浩（音）也有一同出席，气氛十分愉悦温馨。







现场还有一面旗子和庆祝蛋糕，上面写著GD和Galaxy Corporation、崔永浩的名字。





GD今年10月被声色场所女室长供称疑似吸毒，随后积极采取强硬态度力证清白。 不仅坚持否认嫌疑，更在警方未传唤时主动出席警局接受毒品检验，最终尿液及毛发检验结果均呈阴性。

此外，GD在调查期间感慨於涉毒青少年缺乏重回社会的支援帮助，个人出资3亿韩元成立基金会「JUSPEACE」，致力於扫毒及帮助失足青少年接受治疗，努力创建「没有偏见、公正和平的社会」。



网友一致对GD的做法给予肯定，纷纷反省曾经轻信女室长、质疑GD，并感谢他坚持下来、成功证明清白，守护了与粉丝之间美好的回忆：「真的辛苦了」「精神强悍，处理方式也很棒」「确实值得庆祝」「开始对他另眼相看」「这辈子都不会写针对他的恶意留言」「接下来就健康地回归吧」。

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