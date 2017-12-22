最高顏值渡假村在此 大家覺得他們像哪位明星？

剛揭開神秘面紗的濟州神話世界， 因佔地廣大並且不斷更新建設中，除了與YG公司合作打造娛樂城之外，服務人員顏值之高更令人賞心悅目啊～

相信喜愛GD的朋友們都知道這個樂園由GD代言，並且充滿了他的設計idea，這個充滿設計感的咖啡廳就在樂園門口，雖然內部尚未開放，但也先以外觀照片讓大家過過乾癮。





藍鼎渡假村是最鄰近樂園的住處，服務人員有滿多說著一口流利中文，顏值之高更令人驚訝，大家看看以下這位可愛帥哥長得像誰呢？（這個側面角度尤其像）特地請他讓小編拍個照片，他是Devin，本人非常害羞，小編私下詢問是否常聽有人說他長得像朴寶劍？Devin臉有點紅害羞地說：有一些啦~~





這樣是不是有點像.......



另一棟則是擁有Casino的萬豪酒店，在這裡有室內室外互相連通的游泳戲水區，也適合小朋友遊玩。這裡的健身教練也是帥哥一枚，也歡迎大家看看是否有明星臉？當日小編只在意他身上西裝有點快要裂開的感覺…







如果大家有機會來到濟洲，不妨走訪位於南部西歸浦市的濟州神話世界，除了很多GD的設計之外，未來將每一季與YG、SBS等娛樂公司合作，舉辦各種大型活動，可能還會

捕獲野生帥哥淨化眼球喔！(但希望大家別打擾他們上班唷~~)

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