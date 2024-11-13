《2024 MAMA》今年真的太讓人期待！８組特別舞台：真人虛擬合作、三大男團變樂團、連機器人也出動

今年的《2024 MAMA》從《背著善宰跑》邊佑錫演唱超人氣OST，還有(G)I-DLE跟aespa全新概念大型舞台，KPOP傳奇G-Dragon的舞台，TXT、ENHYPEN、ZB1 將組成「樂團」，看點實在是太多太多啦～！

《2024 MAMA Awards》將在美國日本接連舉行三天，目前官方透露的特別＆合作表演，加上準備了360度的環繞舞台等等，都引發網友熱烈關注！讓人期待不已～。

▼(G)I-DLE 比以往更大規模的巨型舞台演出：Super Stage、Wonder Stage以及Cinematic Stage。

▼aespa將開啟多重宇宙、並展示超能力solo舞台。

▼虛擬男團 PLAVE 和李泳知的合作表演。

▼ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ZEROBASEONE（ZB1）的成員們將組成一個樂團，呈現出一首具有時光穿梭感的歌曲。



▼TXT崔然竣將與機器人一起進行表演。

▼將太郎（Shotaro）跟元彬雙人表演，並講述RIIZE出道故事的特別舞台。

▼邊佑錫將親自演唱《背著善宰跑》OST〈陣雨〉，讓劇迷們夢回劇中樂團Eclipse主唱柳善宰。



▼特別加碼：BIGBANG三人有望久違合體演出，G-Dragon（權志龍）也將以新歌〈POWER〉帶來獨一無二的精彩表演。

除了上述的歌手團體之外，像是主持人為朴寶劍（美國）和金泰梨（日本），歌手團體！SEVENTEEN、IVE、朴軫永、BIBI、TREASURE、ILLIT、TWS、BOYNEXTDOOR、KISS OF LIFE、INI、KATSEYE、ME:I、MEOVV、YOUNG POSSE、izna......等多組人馬和人氣演員們也將出席活動。





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