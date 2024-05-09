韓國實力派女歌手鄭恩地，六月底一連兩天辦見面會會港迷

韓國女子組合Apink的主唱鄭恩地去年10月在香港舉行安可演唱會後，相隔大半年，決定再度訪港，舉行粉絲見面會。

尚典娛樂集團有限公司(REG)隆重宣佈2024 JEONG EUN JI FANMEETING IN HONG KONG將於2024年6月29 日及30日，一連兩天假旺角麥花臣場館舉行。票價分為港幣$1,588、$1,188及$888，將於 2024年 5月17 日（星期五）上午10時起經購票通(Cityline) 及大麥網(Damai)作公開發售。凡購買$1,588及$1,188門票的觀眾，將可以參與演出後的歡送活動；全部購票的觀眾除可獲得香港場限定小卡外，更有機會獲得參與團體合照、親筆簽名寶麗來和親筆簽名小卡。



出道13年的鄭恩地除了是韓國女子組合Apink的主唱外，也是眾所周知的實力派女歌手。今次粉絲見面會以書店為題，除了分享作為歌手鄭恩地的故事外，也會分享作為演員、作為一般人的小故事。而且今次也是恩地第一次線下舉行個人粉絲見面會，

已預告了屆時會與粉絲們近距離接觸交流，並會準備豐富多彩的環節，請大家多多期待。

售票詳情

2024 JEONG EUN JI FANMEETING IN HONG KONG

日期： 2024年6月29 日及 30日（星期六及星期日）

時間： 晚上7時 (首場) / 下午4時 (尾場)

地點： 旺角麥花臣場館

門票： 港幣$1,588、$1,188*及$888元（全場座位）

*凡購買$1,588及$1,188門票的觀眾，將可以參與演出後的歡送活動；全部購票的觀眾除可獲得香港場限定小卡外，更有機會獲得參與團體合照、親筆簽名寶麗來和親筆簽名小卡。



門票將於2024年5月17日（星期五）上午10時於購票通(Cityline) 及大麥網(Damai)公開發售。

購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）

大麥網(Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

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