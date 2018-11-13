《Priest》發佈會：延宇振接替金材昱繼續驅魔 苦練拉丁文與讚頌歌只求好夢

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接續上一檔好評不斷的驅魔神劇《客：the guest》，OCN趁勝追擊再推出將醫學劇與驅魔題材結合的最新電視劇《Priest》，使否將與《客：the guest》展現不同風貌與趣味，令觀眾相當期待。

有線電視OCN最新周末劇《Priest》於11月12日在首爾舉行製作發表會，除了導演金鍾鉉，主要演員們包含延宇振、鄭柔美與朴埇佑三人共同參與。《Priest》劇情描述2018年在南部天主教醫院中所發生的超現實現象，拚盡全力的醫師與驅魔牧師，如何攜手守護自己所珍惜的人們。



與剛播畢的《客：the guest》同樣重複了驅魔題材，《Priest》也難以避免可能有重複性的一些場面，金鍾鉉導演說：“也許跟《客：the guest》一樣都有驅魔師登場，不過仍是相當不同。《客：the guest》劇中的邪靈較屬於東洋派，《Priest》會比較偏向表現西洋派的驅魔。”



不只語氣而是行為動作，不只祈禱而是著重實踐的驅魔人，飾演吳秀珉的延宇振，是一位個性正面積極的驅魔人，延宇振也表示：“我把《客：the guest》完整的看完了，整部戲的色調以及質感令人印象深刻，他們的角色與劇情Tone調相當融合。我們會將角色表現得更加明朗生動，也將帶給大家不同的恐怖感受。”為了正確唸出驅魔時所需要的拉丁文咒語，延宇振費了相當大的苦工，他苦笑著說自己到現在都還在苦練拉丁文，也常因為拍戲常常做惡夢，只好拼命唱讚頌歌只求好好睡一覺。



劇中相信科學能解釋一切的醫生鄭柔美，說直到當天早上都還在拍攝，目前劇組也沒停歇正在趕拍他們三人以外的戲份，她也力求表現出與《客：the guest》不一樣的感覺，並且這次的作品除了驅魔還有醫療部分，一次讓大家感受到兩種題材。對於這部作品他們也和觀眾一樣期待。



導演強調《Priest》除了應該有的驚悚，也有動作場面、家族親情、愛情等等溫馨的內容，綜合了許多吸引人的韓劇要素，讓觀眾感到恐怖不是《Priest》的唯一要點，與既有的題材不同，想呈現劇有華麗拍攝場面又具備娛樂性的作品。《Priest》將於11月24日晚間10點20分首播，台灣觀眾也可在隔日於KKTV收看。

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