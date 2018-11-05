【多圖】金俊秀退伍現場照片公開！ IG透露心境：「感謝所有一同走過的人」
明星 2018年11月5日 星期一13:00 Sani
11月5日，JYJ成員金俊秀結束1年9個月的兵役正式退伍，看起來狀態十分不錯哦！
金俊秀去年2月9日入伍，在忠清南道論山陸軍訓練所接受訓練後，分配到京畿南部員警廳宣傳團，1年9個月期間以義警身份通過電臺廣播、慶典演出等形式宣傳治安新規和員警形象等等，今天終於正式退伍啦！
今日上午，走出京畿道水原市長安區京畿南部地方員警廳的金俊秀，步伐十分輕快：
敬禮！
不小心露出經典吐舌頭：
麥克太多拿不下啦XD
很多粉絲到場迎接金俊秀退伍，金俊秀也對粉絲恭敬一鞠躬：
昨日（4日），金俊秀還在個人IG上PO出了退伍感想：「文在寅總統...... 這將是我終生難忘的瞬間的回憶。 這段時間裡所有一起走過的人們，真心感謝你們。 」照片中是金俊秀參加第73周年員警之日紀念儀式時，與文在寅總統互道問候並敬禮的畫面。
今天還公開了退伍感想影片，金俊秀表示很快就會開見面會（11月7日），音樂劇《伊莉莎白》也即將在17日開始售票，最後用日文、中文、泰文和英文說謝謝真的太可愛了~歡迎細亞俊秀歸來啊！
（圖源：KSD韓星網，C-JeS，金俊秀IG）
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