金柱赫電影遺作《興夫》舉行發表會，鄭宇談到他忍不住落淚：「柱赫哥，我好想你…」

演員鄭宇、鄭進永、丁海寅、金元海、鄭尚勳等人今早出席《興夫》製作發表會，和金柱赫合作過的鄭宇，甚至是全劇組的人，回想起拍攝過程的相處種種，心裡真的很不好受啊～！

今天早上，電影《興夫》舉行了製作發表會，男主角鄭宇談到金柱赫忍不住熱淚盈眶，甚至有時連完整的一句話都無法說好。

《興夫》是金柱赫生前的最後一部遺作，去年10月30日意外車禍身亡，終年45歲的他，生前拍攝了電影《興夫》及《猖獗》，《興夫》的戲份是完全拍攝完畢，而《猖獗》則參與不多，導演將其改為特別演出的方式登場。



《興夫》是改編自古典小說《興夫傳》的古裝電影，講述因貴族間的權力鬥爭，導致百姓們陷入困苦生活的情況，主人公們則夢想建構出美好的新世界。故事從假設興夫就是《興夫傳》的作者，興夫從趙氏兄弟兩人身上取得靈感，創作出了這本《興夫傳》，而鄭宇就是飾演主人公燕興夫，為了找回失散的哥哥孬夫（晉九 飾）才開始創作小說，希望能改變這個世界，之後遇上了趙赫（金柱赫 飾），更改變了不少人生觀。

發表會上鄭宇提到一起合作的金柱赫時，就表示自己不知道該說什麼好，過了好一陣子才說：「柱赫哥，真的很想你…」，泛淚的眼眶讓人看了心疼，合作時相處過的回憶，想必還歷歷在目吧…。



這部作品是韓劇《大力女子都奉順》的編劇白美瓊執筆，由《26年》、《春》趙根鉉導演執導，將在2月春節期間上映。

▼演員鄭宇、鄭進永、丁海寅、金元海、鄭尚勳合照



▼鄭宇



▼鄭進永



▼丁海寅



▼金元海



▼鄭尚勳



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