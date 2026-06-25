從韓藝宗同學到人氣演員！金高銀曬與安恩真合照寫下「我愛你」，出道前結下的10年友情至今依舊深厚

金高銀於24日透過 IG 限時動態分享多張與安恩真的合照，並寫下簡短文字「我愛你」，公開兩人私下相聚的溫馨時光。

照片中，可以看到兩人搭車前往某處，抵達餐廳後還互相替對方拍照，捕捉彼此自然可愛的模樣。兩人以舒適休閒的穿搭搭配帽子與口罩現身，展現私下親切的一面，在平凡日常中流露出親密默契。即使忙於各自的演藝活動，仍不忘抽空見面分享笑容，多年好友間的深厚友情也讓粉絲感到十分羨慕。



而金高銀與安恩真是韓國藝術綜合大學（韓藝綜）10級同學（這屆的同學還有金聖喆、李相二、朴素淡和李裕英），從學生時期便建立深厚緣分，至今仍持續維持珍貴友誼，也經常透過社群分享彼此的友情。

另一方面，金高銀今年透過《柔美的細胞小將3》與觀眾見面。該劇講述成為明星作家的柔美（金高銀 飾），在平凡生活中因意外登場的角色順祿（金載原 飾），再次經歷心動、歡笑與愛情的細胞共鳴浪漫故事。日前她也與孔劉、李棟旭、劉寅娜再度合體，參與《因為有你才燦爛神－鬼怪10週年旅行》的拍攝，節目預計於7月4日播出。



而安恩真則投入新劇《不是你的戀愛》的拍攝，將與徐康俊搭擋演出。該劇是一部描繪交往10年的戀人，在熟悉關係中重新面對陌生情感的現實共鳴愛情劇。



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