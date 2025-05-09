全面復出拍戲！徐睿知時隔三年回歸，主演驚悚新劇《人間的森林》

女演員徐睿知即將以新劇《人間的森林》（《인간의 숲》）回歸演藝圈。

根據韓媒《SPOTV News》獨家報導，徐睿知正在就主演該劇進行最終協調，若確定出演，將是她自2022年主演《夏娃的醜聞》（《이브》）之後，時隔約三年的回歸之作。

《人間的森林》改編自人氣驚悚網路漫畫，原作於連載期間即使被標為「19禁」，仍因其高完成度與緊張氛圍，在讀者之間獲得極高評價與死忠支持。 該劇目前正在洽談OTT平台上線事宜，預計將以線上流媒體形式與觀眾見面。



徐睿知近年來鮮少露面，主要原因與2021年爆出的爭議有關。 當時她被爆出過去與演員金正賢交往期間，疑似干涉對方的拍攝行程、要求其在工作中避免與女性有過多接觸，甚至導致男方態度變化劇烈，冷暴力對手戲女星徐玄。此後她又被踢爆曾是校園霸凌加害者，一度引發輿論譁然，也讓徐睿知的形象與演藝活動受到重創。 隨後她暫停活動並長時間未公開露面。



直到2024年6月，徐睿知與經紀公司Sublime 簽訂專屬合約後，逐步展開復出行程。 她曾亮相《SNL Korea》等綜藝節目，嘗試重新與觀眾建立連結。

如今以《人間的森林》正式重返戲劇圈，觀眾也好奇徐睿知是否能憑藉此次作品挽回過往演技實力與人氣，重塑其在演藝圈的地位。

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