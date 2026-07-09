「辣」個女人回來了！宣美最新概念照曝光，夢幻金髮＋迷離眼神美到讓人認不出！網驚：視覺衝擊100%

宣美又來刷新大家對「美」的定義了！8日她在個人SNS上無預警拋出一系列新曲預告照，整個人從頭到腳像換了一個靈魂，讓粉絲差點認不出來，直呼「這視覺衝擊太強啦！」

宣美一口氣曬出多張「Forever July」的官方概念照，配文寫下「Would you be mine？」（願意當我的人嗎？）只見她一頭搶眼白金短髮，配上超浮誇的華麗妝容，整個人散發出既冷豔又神祕的氣場，跟過去清新性感的路線完全不同。最吸睛的是，她身穿粉紅色馬甲式上衣，下搭超短迷你熱褲，纖細零贅肉的螞蟻腰和筆直長腿一覽無遺，躺在床上對著鏡頭放電的眼神更是充滿魅惑，瞬間讓網友暴動。



不僅造型大升級，預告中也搶先曝光了一小段新歌旋律，帶著宣美招牌的夢幻復古節奏，加上她清涼又有個性的嗓音，中毒性超強，讓歌迷瘋狂敲碗「快點出全曲」。而宣美在影片中時而霸氣瞪鏡頭，時而比出愛心手勢，展現可酷可甜的雙重魅力，完全抓住所有人的眼球。



網友們看到新照之後暴動留言：「這誰？！太扯了，根本不同人啊！」、「金髮宣美是神級美貌，心臟爆擊」、「那個腰是合法的嗎？？太不科學了」、「這還是我認識的宣美嗎」等。

宣美2007年以女團Wonder Girls出道，2010年曾因學業暫停演藝活動，2013年帶著單曲《24小時都不夠》強勢回歸，成功轉型為個性派Solo女歌手，之後更以《Gashina》、《Siren》等神曲奠定「不可取代的Solo女王」地位。這次新作又大膽變身，再度證明她的時尚與音樂品味從不讓人失望。這張數位單曲《Forever July》將在7月15日下午6點（韓國時間）於各大音源網站正式上線，粉絲們已經等不及要迎接「全新進化版宣美」啦！

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