蘇志燮《金特務：本色回歸》首次挑戰父親角色　21年來聽慣「大叔」卻不習慣被叫「爸爸」

演員蘇志燮透過新作品首次挑戰飾演父親角色，也分享了自己詮釋角色的感想。

1日公開的 YouTube 頻道《YouTube河智英》影片中，帶著 SBS 電視劇《金特務：本色回歸》回歸的蘇志燮擔任嘉賓，與主持人河智英分享了許多與作品相關的故事。



當天，蘇志燮表示：「這次作品中，我飾演一位高中生女兒的父親。這是我第一次演有孩子的爸爸，所以很好奇自己的形象是否適合這個角色，也很想知道自己是否詮釋得好。」

他也坦率談到劇中稱呼帶來的陌生感。蘇志燮說：「『大叔』這個稱呼，從21年前的電視劇《對不起，我愛你》開始就一直聽到，早就習慣了。不過在這部戲裡，女兒叫我『爸爸』，一開始真的有點不習慣。」回顧自己初次面對這個新角色時的心情。



對於外界評價這部作品就像描寫父親拚命守護女兒的電影《即刻救援》韓國版，蘇志燮也表達了感謝之意。他笑著表示：「真的非常感謝。連恩・尼遜（Liam Neeson）現在不是還在拍動作戲嗎？真的很帥。我只是關節有點不好，但體力還是很好。」幽默展現了自己對高強度動作戲的自信。

最後，蘇志燮也分享了自己的動作戲哲學。他表示，希望動作戲不只是單純的打鬥，而是能融入更多情感，「我希望在動作戲裡注入更多情緒，不只是懲罰或揮拳，每揮出一拳，我都努力把情感盡可能地融入其中。」





蘇志燮主演的《金特務：本色回歸》講述原本是「世界上最平凡的爸爸」，為了找回唯一的女兒，化身「世界上最危險的男人」展開復仇行動，開播僅2集便衝出15.7%收視，直接榮登2026年所有韓劇中的收視冠軍寶座！



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