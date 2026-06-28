《金特务：本色回归》才播2集就冲15.7%！尹敬浩13小时「无言修行」公约正式成真，网友敲碗无剪辑Vlog

SBS金土剧《金特务：本色回归》开播后收视势如破竹，播出短短2集就突破15%，也让尹敬浩在制作发布会上立下的「13小时无言修行」收视公约正式成真！

根据韩国尼尔森收视率统计，《金特务：本色回归》第2集全国收视率冲上15.7%，首都圈15.9%，瞬间最高更来到18.1%，不仅拿下同时段与周迷你剧冠军，首集9.5%、第二集便飙升至15.7%，惊人的收视成长也掀起热烈讨论。



随著收视率突破13%，尹敬浩在制作发布会上的收视公约也火速实现。当时他笑说：「收视率如果能破10%就已经很厉害了，不过因为苏志燮前辈睽违13年回归SBS，我们就以13%为目标吧！」还开玩笑表示，如果真的达成，希望《金特务：本色回归》能推出第二季，「这是我的私心。」



没想到一旁的朱相昱立刻起哄：「那13%就去无言修行吧！」尹敬浩也豪爽接招，原本还笑说要「无言修行13天」，随后马上改口：「那就13个小时好了！」



向来因话超多、被封为演艺圈「Too Much Talker」的尹敬浩，如今真的得挑战13小时一句话都不能说，也让不少网友笑喊：「一定要兑现」、「好想看13小时无剪辑Vlog」、「这可能是他人生最难的挑战吧」、「才播2集收视就冲到15.7%，看来真的很好看」、「尹敬浩今年真的大发」、「13小时加油」、「所以这个公约会在哪里兑现？好期待」、「最近很难超过15%，好厉害」等，反应相当热烈。

《金特务：本色回归》改编自同名 Naver 网路漫画，讲述原本只是「世界上最普通的爸爸」的金部长，为了找回失踪的唯一女儿，化身为「世界上最危险的男人」，展开惊险刺激的复仇行动。第2集也正式揭开苏志燮重启传说级特务「Code Name 66」本能的剧情，让观众更加期待后续发展。



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