蘇志燮新劇《金特務：本色回歸》首播9.5%開紅盤！「地表最強女兒奴」下跪後黑化覺醒，撕爛襯衫驚見「傳奇特務」名品肉體

男神蘇志燮時隔多時重返小螢幕，再度以招牌動作片帥翻全網！由他主演的 SBS 全新金土劇《金特務：本色回歸》昨（26）日震撼首播，一開播便憑藉「反轉劇情」席捲全韓，一舉刷新今年迷你劇集的「首播最高收視紀錄」，展現超狂的收視號召力！

根據尼爾森韓國最新數據，《金特務：本色回歸》第 1 集全國收視率開出 9.5% 亮眼紅盤，首都圈衝上 9.8%，瞬間最高收視率更瘋狂飆至 11.3%，毫無懸念奪得同時段及週間迷你劇冠軍！此外，在廣告商最看重的 2049 核心收視族群中，同樣橫掃週五所有節目，引爆现象級討論熱潮。



愛女慘遭校園霸凌！「地表最強爸爸」為護女屈辱下跪

《金特務：本色回歸》改編自同名熱門超人氣網漫。蘇志燮在劇中飾演在「相生儲蓄銀行」會計部任職的平凡中年上班族「金部長」，與女兒「金敏智」（徐貹旼 飾）相依為命。不料，敏智因為單親家庭背景，竟慘遭同儕朱惠利（柳智安 飾）及其惡霸同夥的瘋狂欺凌，最終引發激烈肢體衝突。



金部長被緊急召到學校處理，為了息事寧人、保護愛女，他竟不惜在加害人父親兼「住學建設」大老闆朱強燦（朱相昱 飾）面前屈辱下跪認錯。敏智眼見父親如此懦弱，委屈痛哭，隨後聲稱要去同學家過夜。怎料到了隔天清晨，金部長驚覺女兒竟人間蒸發、徹底失蹤，讓他的世界瞬間崩塌。



撕爛襯衫驚見槍傷刀疤！傳奇特務本色覺醒：我女兒在哪？

金部長發瘋似地尋找愛女，終於在拆遷建築空地上發現了疑似敏智留下的血跡，以及朱惠利的髮圈。金部長向朱惠利與同行的小混混成旻昊（黃成彬 飾）追問女兒去向，就在成旻昊挑釁撕開金部長襯衫的瞬間，金部長那佈滿無數槍傷和刀疤的鋼鐵身軀展露無遺！



原來，這名看似窩囊的會計部長，真實身分竟是代號「66」、曾秘密潛入北韓高達 17 次的「傳奇特務」！其驚人背景甚至足以引發國家級的外交危機。下一秒，金部長眼神突變，在轉瞬之間便將小混混徹底制伏，並憤怒咆哮：「我們敏智在哪裡？」炸裂全場的演技與氣場，讓螢幕前的觀眾集體起雞皮疙瘩！



黃金陣容聯手！海外觀眾 Netflix 線上同步追

本劇結合了催淚父愛、高燃動作以及痛批校園暴力的核心，由《宅男的偉大願望》編劇南大中執筆，搭配執導過《Tracer》、《美好世界》的鬼才導演李丞永強強聯手。蘇志燮在劇中完美切換「溫柔女兒奴」與「冷血殺手」兩種極端狀態，反差魅力驚人。



除了蘇志燮神級的動作戲，劇中金部長的老友「成漢洙」（崔大勳 飾）與「朴鎮哲」（尹敬浩 飾）也展現了現實人父的友誼、充滿江湖義氣與現實感的搞笑默契，為沉重的劇情增添不少亮點。而朱相昱和孫娜恩雖然戲份短暫，也留下了強烈的存在感。



《金特務：本色回歸》第 2 集將於今（27）日晚上 9 點 50 分（韓國時間）播出，海外觀眾記得鎖定 Netflix 同步追看這場痛快的復仇大戲！



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