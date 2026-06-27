苏志燮新剧《金特务：本色回归》首播9.5%开红盘！「地表最强女儿奴」下跪后黑化觉醒，撕烂衬衫惊见「传奇特务」名品肉体

男神苏志燮时隔多时重返小萤幕，再度以招牌动作片帅翻全网！由他主演的 SBS 全新金土剧《金特务：本色回归》昨（26）日震撼首播，一开播便凭藉「反转剧情」席卷全韩，一举刷新今年迷你剧集的「首播最高收视纪录」，展现超狂的收视号召力！

根据尼尔森韩国最新数据，《金特务：本色回归》第 1 集全国收视率开出 9.5% 亮眼红盘，首都圈冲上 9.8%，瞬间最高收视率更疯狂飙至 11.3%，毫无悬念夺得同时段及周间迷你剧冠军！此外，在广告商最看重的 2049 核心收视族群中，同样横扫周五所有节目，引爆现象级讨论热潮。



爱女惨遭校园霸凌！「地表最强爸爸」为护女屈辱下跪

《金特务：本色回归》改编自同名热门超人气网漫。苏志燮在剧中饰演在「相生储蓄银行」会计部任职的平凡中年上班族「金部长」，与女儿「金敏智」（徐貹旼 饰）相依为命。不料，敏智因为单亲家庭背景，竟惨遭同侪朱惠利（柳智安 饰）及其恶霸同伙的疯狂欺凌，最终引发激烈肢体冲突。



金部长被紧急召到学校处理，为了息事宁人、保护爱女，他竟不惜在加害人父亲兼「住学建设」大老板朱强灿（朱相昱 饰）面前屈辱下跪认错。敏智眼见父亲如此懦弱，委屈痛哭，随后声称要去同学家过夜。怎料到了隔天清晨，金部长惊觉女儿竟人间蒸发、彻底失踪，让他的世界瞬间崩塌。



撕烂衬衫惊见枪伤刀疤！传奇特务本色觉醒：我女儿在哪？

金部长发疯似地寻找爱女，终於在拆迁建筑空地上发现了疑似敏智留下的血迹，以及朱惠利的发圈。金部长向朱惠利与同行的小混混成旻昊（黄成彬 饰）追问女儿去向，就在成旻昊挑衅撕开金部长衬衫的瞬间，金部长那布满无数枪伤和刀疤的钢铁身躯展露无遗！



原来，这名看似窝囊的会计部长，真实身分竟是代号「66」、曾秘密潜入北韩高达 17 次的「传奇特务」！其惊人背景甚至足以引发国家级的外交危机。下一秒，金部长眼神突变，在转瞬之间便将小混混彻底制伏，并愤怒咆哮：「我们敏智在哪里？」炸裂全场的演技与气场，让萤幕前的观众集体起鸡皮疙瘩！



黄金阵容联手！海外观众 Netflix 线上同步追

本剧结合了催泪父爱、高燃动作以及痛批校园暴力的核心，由《宅男的伟大愿望》编剧南大中执笔，搭配执导过《Tracer》、《美好世界》的鬼才导演李丞永强强联手。苏志燮在剧中完美切换「温柔女儿奴」与「冷血杀手」两种极端状态，反差魅力惊人。



除了苏志燮神级的动作戏，剧中金部长的老友「成汉洙」（崔大勋 饰）与「朴镇哲」（尹敬浩 饰）也展现了现实人父的友谊、充满江湖义气与现实感的搞笑默契，为沉重的剧情增添不少亮点。而朱相昱和孙娜恩虽然戏份短暂，也留下了强烈的存在感。



《金特务：本色回归》第 2 集将於今（27）日晚上 9 点 50 分（韩国时间）播出，海外观众记得锁定 Netflix 同步追看这场痛快的复仇大戏！



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