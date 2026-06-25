【圖】蘇志燮率崔大勳、尹敬浩、朱相昱、孫娜恩出席《金特務：本色回歸》發布會！最危險老爸的復仇行動即將展開

崔代勳、蘇志燮、孫娜恩、尹敬浩、朱相昱（圖源：TVDaily）
SBS全新金土劇《金特務：本色回歸》今日（25日）下午舉行製作發佈會，當天導演李丞永，以及演員蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱、孫娜恩等人出席活動，為現場增添光彩。
崔代勳、蘇志燮、孫娜恩、尹敬浩、朱相昱（圖源：TVDaily）崔代勳、蘇志燮、孫娜恩、尹敬浩、朱相昱（圖源：TVDaily）
蘇志燮
蘇志燮（圖源：TVDaily）蘇志燮（圖源：TVDaily）
崔代勳
崔代勳（圖源：TVDaily）崔代勳（圖源：TVDaily）
尹敬浩
尹敬浩（圖源：TVDaily）尹敬浩（圖源：TVDaily）
朱相昱
朱相昱（圖源：TVDaily）朱相昱（圖源：TVDaily）
孫娜恩
孫娜恩（圖源：TVDaily）孫娜恩（圖源：TVDaily）
《金特務：本色回歸》改編自同名 Naver 網路漫畫，講述原本只是「世界上最普通的爸爸」的金部長，為了找回遭綁架的唯一女兒，化身為「世界上最危險的男人」，展開一場驚險刺激的復仇行動。該劇將於6月26日首播，海外則由 Netflix 於同日獨家上線。
（圖源：SBS《金特務：本色回歸》海報）
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