DIA即將發行最後一張專輯！8月全員6人回歸，合約結束前與粉絲好好告別

據歌謠界人士透露稱，DIA計畫在今年8月發行最後一張專輯，包括鄭彩娟在內的6位成員都將參與宣傳活動，向粉絲們做一次美麗的告別，結束之後各謀發展。

DIA上一張專輯還是2020年6月的迷你六輯《Flower 4 Seasons》，經歷了接近2年2個月的空白期之後終於在今天預告回歸。 DIA和PocketDol Studio的合約將在今年9月到期，這將是她們在該公司的最後一張專輯。



DIA在2015年發行正規一輯《Do It Amazing》出道，一開始有7位成員，經歷變更後穩定在現在的Eunice、主恩、熙賢、豫彬、彩娟和恩彩6位成員，還有BinChaenHyunSeu和L.U.B等小分隊。

彩娟在2016年參加Mnet《Produce 101》后加入限定女團I.O.I活動一年，目前同時作為演員活動、即將在MBC新劇《金湯匙》裡擔任第一女主角。 豫彬在KBS 2TV《The Unit》中勝出后兼顧UNI.T的活動，還發行了SOLO曲。 領唱主恩也不時通過DIA的Youtube頻道發行cover歌曲影片，很受粉絲喜愛。不管以後是否有機會在一起，都祝福她們有更好的發展呀！



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