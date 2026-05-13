韓國男演員用AI生成與布萊德彼特合照，後續發言更引發眾怒！！

大家是怎麼看這次事件的呢？

韓國男演員 鄭允民（정윤민）用 AI 生成與好萊塢頂級演員 布萊德彼特（Brad Pitt）的合照，在網上掀起熱議後，最終被證實是假照片。

鄭允民於9日在自己的IG上傳一張與布萊德彼特並肩站立的合照，並寫下：「居然能在北村巷弄遇到『빵형（麵包哥，布萊德彼特暱稱）』，大～～～～發！#布萊德彼特。」（布萊德的Brad發音跟麵包相似，所以韓國人給他的綽號為「빵형／麵包哥」）



雖然外界推測這可能是AI生成的「假照片」，但由於鄭允民過去從未製作或發佈過與AI相關的內容，因此照片真偽引發高度關注。

部分網友甚至開始猜測，布萊德彼特是否以非公開行程訪韓，照片也迅速擴散。整個週末，該貼文都被當成「來韓說」的根據瘋傳，但始終沒有出現其他目擊照或相關照片。

在大量網友湧入詢問真偽、新聞持續擴散的數日間，鄭允民始終保持沉默。雖然熟悉AI假圖的網友，一眼就能看出照片是假的，但因為他遲遲未出面說明，也讓不少人抱持著「該不會是真的吧？」的好奇心。

或許已經充分享受假照片帶來的話題熱度&曝光度後，鄭允民終於在11日下午發文承認：「那是假照片。」然而，他的解釋方式卻令人傻眼。



他表示：「因為AI技術太逼真、太可怕了，所以才想分享讓大家提高警覺。」甚至還補充：「科技發展到能登上新聞頭條，真是個令人驚嘆的時代。大家一定要格外小心，別被假照片騙了！ 」這番說法被認為像是在責怪大眾「為什麼會上當、自己要小心」。



鄭允民主張自己的行為是出於「是為了提高公眾意識，符合公共利益」，但對於自己親手生成並散播假照片一事，卻完全沒有道歉；對於自己放任真偽爭議持續延燒、進一步助長混亂的行為，也沒有任何說明，引發熱烈反彈。（目前演員本人已關閉了留言功能）

事實上，布萊德彼特目前正在愛爾蘭拍攝新電影。

此前，布萊德彼特曾於2022年為宣傳電影《子彈列車》訪韓，與韓國粉絲度過特別時光。而演員鄭允民，則在舞台劇、電視劇與電影等多個領域活動中。

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