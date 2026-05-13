韩国男演员用AI生成与布莱德彼特合照，后续发言更引发众怒！！

大家是怎么看这次事件的呢？

韩国男演员 郑允民（정윤민）用 AI 生成与好莱坞顶级演员 布莱德彼特（Brad Pitt）的合照，在网上掀起热议后，最终被证实是假照片。

郑允民於9日在自己的IG上传一张与布莱德彼特并肩站立的合照，并写下：「居然能在北村巷弄遇到『빵형（面包哥，布莱德彼特昵称）』，大～～～～发！#布莱德彼特。」（布莱德的Brad发音跟面包相似，所以韩国人给他的绰号为「빵형／面包哥」）



虽然外界推测这可能是AI生成的「假照片」，但由於郑允民过去从未制作或发布过与AI相关的内容，因此照片真伪引发高度关注。

部分网友甚至开始猜测，布莱德彼特是否以非公开行程访韩，照片也迅速扩散。整个周末，该贴文都被当成「来韩说」的根据疯传，但始终没有出现其他目击照或相关照片。

在大量网友涌入询问真伪、新闻持续扩散的数日间，郑允民始终保持沉默。虽然熟悉AI假图的网友，一眼就能看出照片是假的，但因为他迟迟未出面说明，也让不少人抱持著「该不会是真的吧？」的好奇心。

或许已经充分享受假照片带来的话题热度&曝光度后，郑允民终於在11日下午发文承认：「那是假照片。」然而，他的解释方式却令人傻眼。



他表示：「因为AI技术太逼真、太可怕了，所以才想分享让大家提高警觉。」甚至还补充：「科技发展到能登上新闻头条，真是个令人惊叹的时代。大家一定要格外小心，别被假照片骗了！ 」这番说法被认为像是在责怪大众「为什么会上当、自己要小心」。



郑允民主张自己的行为是出於「是为了提高公众意识，符合公共利益」，但对於自己亲手生成并散播假照片一事，却完全没有道歉；对於自己放任真伪争议持续延烧、进一步助长混乱的行为，也没有任何说明，引发热烈反弹。（目前演员本人已关闭了留言功能）

事实上，布莱德彼特目前正在爱尔兰拍摄新电影。

此前，布莱德彼特曾於2022年为宣传电影《子弹列车》访韩，与韩国粉丝度过特别时光。而演员郑允民，则在舞台剧、电视剧与电影等多个领域活动中。

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