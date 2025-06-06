成海恩分享痛苦心路歷程，暗示去年已分手！食不下嚥暴瘦「內心流淚仍須強顏歡笑」

因出演《換乘戀愛2》成為素人明星的成海恩近來頻頻被傳戀情告終，2日她在個人YT頻道更新旅行vlog，談到去年第一次體會到「真正的痛苦」，似透露分手心境。

影片中，海恩和昔日空服員（空姐）同事一起來到布拉格旅行，搭飛機時與一對銀髮夫婦鄰座，感慨說希望老後也能成為那樣的恩愛夫妻，即使年邁仍能牽手同行。隨後對正在談戀愛的友人送上祝福：「姐姐是很好的人，所以才會遇見好人。」



吃飯時，海恩向友人傾訴了隱藏的情緒：「真正痛苦的時候會瘦，去年第一次體會到那種感覺。 即便想要進食，嘴巴卻不會動。」友人表示理解：「能吃飯就還好，真正痛苦時連胃口都沒有。」成海恩接著說：「如果變胖了、能吃了，說明還不夠痛苦。 還沒到極限。」



海恩坦言當時內心在哭泣、臉上卻帶著笑容，令她感到格外悲傷：「最痛苦的是即便難過也要強顏歡笑。 以前認為這是理所當然，認為應該保持端正、不表露個人情感。 但心裡非常痛苦時還必須強顏歡笑，真的有撕裂感。」



隨後她展現出積極的一面，表示人只有在感到幸福時才能好好吃飯，所以大家才喜歡吃飯很香的人，頓悟也許這就是大家喜歡她的原因之一。 海恩把手中的肉桂捲吃得連渣都不剩，看來如今已走出痛苦、變得幸福了很多。



成海恩2022年出演戀愛真人秀《換乘戀愛2》與鄭賢奎（鄭賢圭、鄭泫揆）發展為現實情侶，多次被網友偶遇約會放閃，收穫眾多祝福。 但後來雙方刪除SNS上的合照、分開旅行，逐漸引發分手傳聞。 最近與鄭賢奎在Netflix綜藝節目《魔鬼的計謀2》終映採訪中表示和海恩「依然是互相支持的關係」、「不希望戀愛關係被商品化」、「想花時間獨自療癒自己」，被解讀為間接承認分手事實。



網友紛紛留言為海恩打氣，表示很多人都很珍視她，希望她迎來更好的時光。



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