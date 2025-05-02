七年後重掀追劇潮！林周煥2025年才看《我的大叔》掀懷舊熱，網友淚推：好想他

演員林周煥日前的某個淩晨在個人IG上傳一張《我的大叔》官方海報，並以簡短文字道盡對故人李善均的無盡思念：「嗯，是啊，我現在才看到這個。 唉...... 好心痛啊。」這則貼文迅速引發網友共鳴，也引起不少網友對這位離世的戲劇巨星的追憶。

林周煥公開的是《我的大叔》的劇照，李善均身著深色外套和哥哥們坐在桌前，不遠處是女主角IU。 他招牌暖陽笑容與劇中壓抑角色形成強烈反差。 這部由名導金元錫執導、李善均與IU聯袂主演的2018年tvN神劇《我的大叔》，曾以細膩描繪都市人傷痕的療癒劇情創下7.3%（全國收視率，首都圈最高舒適率為8.17%）高收視，李善均更憑藉「朴東勳」一角獲得「第6屆APAN Star Awards」年度大賞。 林周煥選擇在此時重提經典作品，被粉絲解讀為對前輩演員最深刻的致敬——用角色永恆的生命力對抗現實的遺憾。



李善均的演藝軌跡始於1999年為Bijou樂隊拍攝《沒關係》MV，此後廿四年間，他成功橫跨影視與音樂領域。 2007年《咖啡王子1號店》的溫柔音樂導演、《白色巨塔》的和藹可親醫師奠定其「知性派男神」地位; 2010年《料理絕配Past》更掀起「主廚長腿叔叔」旋風。 2019年奉俊昊導演《寄生上流》中，他將虛偽精英「朴社長」演繹得令人又愛又恨。

現實中李善均與演員妻子田慧振結婚15年育有二子，曾被譽為演藝圈模範夫妻。 未料2023年12月，李善均因涉嫌違反毒品管理法接受調查期間，被發現在首爾某公園內離世，享年48歲。 警方雖排除他殺嫌疑，但遺書中「對不起家人」等字句仍令事件蒙上重重迷霧。

在林周煥貼文下方，不少網友留下心碎留言：「真的好想他」、「你現在才看到啊」、「我也心痛，再也看不到李善均的演技」了等，留言氣氛感傷而真摯。 其實每當圈內人士悼念李善均時都會引發網友爭議，一邊有人痛惜他在事業巔峰離開，一邊有人斥責娛樂圈「死了就能美化過錯」，每一次都鬧得不可開交。

此外，林周煥以《垂涎之島》（古裝男主）、《Oh！我的鬼神君》（亦正亦邪警察）等代表作展現細膩演技，憑藉186cm模特身材與儒雅氣質被封「古裝男神」。 網友讚其顏值凍齡、演技紮實，卻多演男二，近年終在《三兄妹要勇敢》擔綱男主，呼聲高漲。 他在綜藝《偶然成為社長》安靜務實，超市打工、洗碗樣樣親為，反差萌圈粉無數。



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