這陣容讓人期待！「最美童星」鄭多彬確定出演新劇《杜奧女士》，與李浚赫、申惠善展開合作！

哇～這陣容好期待！這也是這多彬繼《人性課外課》後，和金鎮民導演再次合作！

今日（4）有韓媒報導，鄭多彬將出演 Netflix 犯罪懸疑電視劇《杜奧女士》（Lady Dior）。隨後，鄭多彬的經紀公司也證實：「鄭多彬將出演《杜奧女士》。」



《杜奧女士》講述一個即使是假的，也想成為名品的女人「金莎拉」與追蹤她慾望的男人「武京」之間的故事。日前已經確定李浚赫、申惠善和金載原出演，李浚赫通過正在熱播的《‎我的完美秘書》迎來全盛期，有著「電視劇收視女王」之稱的申惠善出演的每部作品都獲得好評。金載原通過《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》作爲新銳，給人留下深刻的印象，鄭多彬的加入也提高期待感。



鄭多彬在2003年拍攝31冰淇淋廣告作為童星出道，被大眾所熟知。滿3歲進入演藝圈的他，出演了多樣的電影和電視劇，特別是2011年在《樹大根深》中嶄露頭角，接著在《她很漂亮》中展現有個性的演技，近年又出演《人性課外課》、《Live On》、《High Cookie》等劇。



另外，《杜奧女士》由《人性課外課》、《以吾之名》金鎮民導演執導，秋松妍編劇執筆，共有8集。

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