《請回答1988》10週年綜藝雙門洞家全體出動！最後登場的是珍珠？金善映和高庚杓都哭了！

《請回答1988》竟然已經播出10年了！光是看這個預告就想哭了 ㅠㅠㅠㅠ

即將在19日首播的《請回答1988 10週年》是講述電視劇《請回答1988》成員們爲迎接10週年而展開2天1夜旅行的綜藝。成東鎰、李日花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映、劉宰明、柳惠英、惠利、朴寶劍、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元、李敏芝出演，而柳俊烈也有和家人一起錄製。



11日公開的預告中，包含回到1988年那個時期的雙門洞5個家庭出遊的現場，看到他們穿著當時角色的衣服登場，馬上喚起當年追劇回憶啊！他們前往江原道大海，依一起聊天、吃飯、玩遊戲，氣氛看起來超級好！



這也是雙門洞家族時隔10年再次見面，劉宰明發表感想說：「歲月過了10年，但感覺好像才過了2～3年，彷彿就在昨天。」成東鎰也說：「真的是無法忘記的電視劇！所以大家才這樣聚在一起，不曾改變過！」節目尾聲還有一個人登場，所有人都大吃一驚，金善映以溫暖的視線看著他，最後他、高庚杓和惠利都哭了，有不少觀眾都猜測這位特別嘉賓是飾演「珍珠」的金雪！



預告公開後，網友紛紛留言表示：「這麼多的演員能在這10年裡沒有發生重大事故，依然活躍地活動，真的很了不起」、「最後是忙內珍珠啊！珍珠也長大了」、「電視劇結束10年後還能這樣聚在一起真是了不起啊」、「朴寶劍在這裡完全是崔澤啊！太可愛了」、「演員們大部分都沒有太大的空白期，配合行程也不是件容易的事情」、「看到哭了！已經過了10年了啊」、「崔盛元健康回歸，真的很開心」、「《請回答1988》真的是傳說..傳奇電視劇...」、「真的過了10年！也是我的人生電視劇ㅜㅜ」等等。

而《請回答1988 10週年》將在12月19日播出，香港觀眾可於 Viu 收看哦！

