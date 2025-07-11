《Biong Biong地球娛樂室3》經典回顧！製作組被四姐妹逼瘋？送上數位排毒、嘴巴排毒、攝影機排毒各種新懲罰！

由李恩智、Mimi、李泳知、安俞真出演的《Biong Biong地球娛樂室3》今年4月底開始播出，每週五都笑得好開心啊！

已經在一起4年的四姊妹散發出幻想和夢幻般的化學反應，再加上各種新遊戲，創造出各種經典場面，大家心中的經典場面哪些呢？



李泳知好不容易撐過「數位排毒」，製作組竟然跟她道歉？

李泳知因為在起床任務預測時間以誤差70分鐘獲得最後一名，手機成癮症的她得「數位排毒」70小時。好不容易撐漫長時間拿到手機的她，結果...製作組竟然向她道歉，表示阿布達比和里斯本因為有時差4小時，所以算錯時間了。



羅PD趁機報仇「100萬觀看」任務：四姐妹進行「嘴巴排毒」

因為四姊妹太愛拍挑戰影片（羅PD：每天晚上都很吵），所以給了「100萬觀看次數任務」，如果成功就數位撒錢，送她們想買的數位產品，但...如果失敗就是「沈默＋四人一起數位排毒」。沒想到最後竟然失敗，收音師因為耳朵可以暫時清靜，還露出幸福的笑容！不過她們改用 AI 溝通，再次逼瘋製作組 XD



終極大懲罰「攝影機排毒」：一樣要跑行程，但不拍攝

最後一集的「抓石子大賽」，如果成功的話就可以獲得友情戒指，但如挑戰失敗的話就是「攝影機排毒」懲罰（一樣要跑行程，但不拍攝）， 雖然ACE成員MIMI和安俞真很活躍，但遺憾地失敗了。之後以短影片點擊率突破2千萬和放棄名牌友情戒指爲條件，獲得再次挑戰的機會。但最終依然失敗，所以剩下的日程只能用照片和音頻填滿。



全新水果遊戲，讓四姐妹超崩潰

全新水果遊戲「士多啤梨（草莓）、香蕉、蘋果」是按照水果進行動作，但如果連續出現同樣的水果，她們就不能動。看似不難，但所有回合她們都挑戰失敗，最後連想要的筆電也沒有獲得，四姐妹超崩潰，觀眾們也笑到崩潰～製作組怎麼可以想出這麼有趣的遊戲啦 XD



李恩智熱演《對不起，我愛你》，成為最成功的粉絲

李恩智在節目中表達對電視劇《對不起，我愛你》的熱愛，除了向成員們詳細說明劇情外，還完美詮劇中名場面。隨著節目成爲話題，掀起追劇熱潮，讓已播出超過20年的《對不起，我愛你》在 OTT 平台上逆襲！之後，蘇志燮作為嘉賓出演李恩智主持的電台，李恩智也成為成功的粉絲，拿到偶像蘇志燮的簽名還獲得背後抱。



除了兔瓏外，還新增加新角色鐵龍

這季的故事銜接前兩季的內容，也讓敘事變得更加完整！不過...兔瓏和鐵龍是一夥的事實被曝光後，觀眾們也超級衝擊！甚至還偷走員們的筆電、楊姬銀的眼鏡盒、拖鞋、包包等，讓成員們憤怒不已，幸好到最後都有找回來！



《Biong Biong地球娛樂室3》全部集數已在「Viu」上架，大家還可以去重溫第二季噢！香港觀眾亦可一併收看話題韓劇《我奪走了公爵的初夜》、《清潭國際高等學校2》等精彩節目。

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