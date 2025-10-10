T-ARA前成員李雅凜「未成年誘拐、名譽毀損」案二審敗訴　法院駁回上訴維持原判

前女團T-ARA成員李雅凜近日再遭法律重擊！根據韓媒報導，她因涉嫌虐待兒童與名譽毀損等罪名提起的上訴，已被水原地方法院第6-1刑事部正式駁回，維持一審判決。

根據法律界相關人士透露，李雅凜因涉嫌「未成年人誘拐」及違反《信息通信網利用促進與信息保護法》（名譽毀損）等罪名遭不拘留起訴。 一審法院原先判處她8個月有期徒刑、緩刑2年，並需完成40小時的兒童虐待預防講座。 不料李雅凜不服判決提起上訴，如今二審結果出爐，法院直接駁回她的上訴，等於打臉她的逆襲之舉。

這起風波源於李雅凜的兩大爭議行為：

她在孩子們面前對前夫爆粗口，涉嫌兒童虐待

她在網路直播中，公開辱罵一名揭露其男友判決書的A某，涉及名譽毀損

李雅凜於2012年7月以T-ARA成員身份出道，卻在隔年2013年7月閃電退團。 2019年她與大兩歲的企業家結婚，育有兩子，去年12月卻自爆正在打離婚官司，並公開透露與新戀人的再婚計劃，感情生活戲劇化程度不輸八點檔。



更勁爆的是李雅凜曾在SNS上控訴前夫不僅在婚姻期間對她施暴，連孩子也慘遭虐待。 但警方調查結果卻狠狠打臉她的說法——首爾中央地方檢察廳認定李雅凜前夫的兒童虐待嫌疑「證據不足」，予以不起訴處分。

隨著二審上訴被駁回，李雅凜極可能將維持一審判決，8個月有期徒刑、緩刑2年及強制參加兒童虐待預防講座的判決幾乎定讞。 從女團光環到官司纏身，她的演藝人生令人不勝唏噓。

