T-ARA前成员李雅凛「未成年诱拐、名誉毁损」案二审败诉　法院驳回上诉维持原判

前女团T-ARA成员李雅凛近日再遭法律重击！根据韩媒报导，她因涉嫌虐待儿童与名誉毁损等罪名提起的上诉，已被水原地方法院第6-1刑事部正式驳回，维持一审判决。

根据法律界相关人士透露，李雅凛因涉嫌「未成年人诱拐」及违反《信息通信网利用促进与信息保护法》（名誉毁损）等罪名遭不拘留起诉。 一审法院原先判处她8个月有期徒刑、缓刑2年，并需完成40小时的儿童虐待预防讲座。 不料李雅凛不服判决提起上诉，如今二审结果出炉，法院直接驳回她的上诉，等於打脸她的逆袭之举。

这起风波源於李雅凛的两大争议行为：

她在孩子们面前对前夫爆粗口，涉嫌儿童虐待

她在网路直播中，公开辱骂一名揭露其男友判决书的A某，涉及名誉毁损

李雅凛於2012年7月以T-ARA成员身份出道，却在隔年2013年7月闪电退团。 2019年她与大两岁的企业家结婚，育有两子，去年12月却自爆正在打离婚官司，并公开透露与新恋人的再婚计划，感情生活戏剧化程度不输八点档。



更劲爆的是李雅凛曾在SNS上控诉前夫不仅在婚姻期间对她施暴，连孩子也惨遭虐待。 但警方调查结果却狠狠打脸她的说法——首尔中央地方检察厅认定李雅凛前夫的儿童虐待嫌疑「证据不足」，予以不起诉处分。

随著二审上诉被驳回，李雅凛极可能将维持一审判决，8个月有期徒刑、缓刑2年及强制参加儿童虐待预防讲座的判决几乎定谳。 从女团光环到官司缠身，她的演艺人生令人不胜唏嘘。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻