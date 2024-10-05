《媽媽朋友的兒子》的主演們在大結局前的問候，丁海寅&庭沼玟都表達出依依不捨的心情

Netflix X tvN 週末熱門韓劇《媽媽朋友的兒子》四位主演在最後一集前分享了最後的問候，看得出來大家都很捨不得說再見，對作品投入了很多感情。

《媽媽朋友的兒子》目前還剩兩集就完結，明晚將播出EP.16大結局，作品講述了一個試圖重啟錯誤人生的女人裵石榴（庭沼玟 飾），和她生活的黑歷史「媽媽朋友的兒子」崔承效（丁海寅 飾）之間發生的浪漫喜劇，播出期間一直擁有相當高的話題度。



飾演崔承孝的丁海寅發表劇終感想說：「拍攝結束也不敢相信結局即將到來，或許是因為我內心從未送走過《媽媽朋友的兒子》這個角色。」之後還分享了最後兩集的看點：「將描繪承效和石榴以及家人之間溫暖美好的模樣，也希望大家多多關注元音一家人和專浩、妍斗之間難捨難分的情誼。」



飾演裵石榴的庭沼玟表示：「我不認為他們的故事會隨著結局的到來而結束，我想繼續為惠陵洞居民的故事加油打氣，即使過了很久，我仍會一直為《媽媽朋友的兒子》的所有角色應援。」、「希望大家能在剩下的兩集中放鬆心情，欣賞男女主的甜蜜場面。大家的留言讓我獲得了更多的能量，真的很感謝大家的支持和喜愛。」



飾演裵石榴和崔承孝好友、119急救隊員鄭元音的金智恩表示：「我每週追劇時，都會想起拍攝現場的回憶，但可惜只剩下兩集了，因為感情很深很深，我會一直珍藏著回憶，時不時地回憶起這段時光的。」



飾演責任感很強的記者姜專浩的尹志溫表示：「每週都想快點看到播出，但卻希望這個週末不要到來。」、「在感到不捨的同時，內心也覺得暖暖的，這都要感謝一直以來喜愛《媽媽朋友的兒子》的觀眾們。」





《媽媽朋友的兒子》EP.15 將於今晚9點20分播出。



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