《暴君的廚師》潤娥「壓力鍋蔘雞湯」第一集早有伏筆！《望雲錄》原來是國王的「戀愛美食手記」

《暴君的廚師》第6集結尾預告進行料理對決，食材裡的「蔘」與「湯」已讓不少觀眾聯想到經典菜色「蔘雞湯」，潤娥更計劃打造壓力鍋，引發高度期待。其實不少細節早在第一集就埋下伏筆，如今劇集已播到一半，正好是回顧與重溫的好時機！

第一集中，潤娥飾演的廚師延志永在飛機上翻閱父親托人尋來的朝鮮史料《望雲錄》，發現內容似乎是食譜，但可能因古文艱澀難懂，未能細讀。現在已看到第6集的觀眾，不妨再來細看這本圖文並茂的「手記」。



第3集裡，延志永端出一桌法式宮廷料理，包括加了生蛋黃的韃靼牛肉、昆布鍋巴，以及用豌豆和牛奶熬煮的濃粥。對照《望雲錄》這一頁，燕熙君以文字和插圖詳盡記錄了當日受到的震撼。





第4集裡，延志永為暴怒的燕熙君製作「蛤蜊大醬義大利麵」，讓對方心情大為平復。延志永退下後，燕熙君暗自拿出小本本，不僅記錄菜名與食材，還寫下背景注解：「庚辰月二十日，己亥。待令熟手於大王大妃所辦比試拔得頭籌。」



不過細看會發現兩張圖存在差異：劇中燕熙君寫的是「蛤蜊大醬義大利麵」，而延志永手上的《望雲錄》只寫「大醬義大利麵」，連日期紀錄也有所出入，不禁讓人好奇，是否與延志永穿越過去有關？



在第7集預告裡，延志永畫出現代壓力鍋的設計圖，打算委託世宗大王時代著名發明家蔣英實的後人進行製作。而《望雲錄》中也同樣記錄了這只壓力鍋，亦提及即將亮相的「黑蔘松露蔘雞湯」。





《望雲錄》還透露了兩處「劇雷」。書中記載了一道需用湯匙敲開食用的「庫林布伊勒」，似乎正對應現代法式甜點「鮮奶油布蕾 (Crème brûlée）」，也許會在後續劇情中看到；最後一頁被撕去一半，只剩下「還世飯」三字，似乎是描述「吃了之後可以回去原來世界」的料理，那麼這一頁究竟是何內容、在誰手上呢？



值得一提的是，劇中所有人都不相信延志永來自未來，只有燕熙君記住她提過的「望雲錄」三字，並將之作為手記的標題。兩人一同出宮採購時，燕熙君也暗中留意延志永注視的玉佩，悄悄買下送給她。殊不知，他正在一步步完成那本將延志永帶回朝鮮，也可能最終將她帶走的古籍。



《暴君的廚師》全劇共12集，本週六即將播出第7集，細節這麼多又這麼甜，實在讓人又期待又捨不得追完！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞