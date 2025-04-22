【韓網熱門】《爸爸去哪兒2》柳鎮兒子愛豆C位顏值，神似防彈少年團V！網友：快點子承父業吧

還記得MBC綜藝節目《爸爸去哪兒2》的演員柳鎮和兒子燦豪嗎？ 柳鎮溫柔的爸爸形象與燦豪的樂觀開朗，深入人心。 雖然節目結束後柳鎮一家的生活還在繼續。

最近柳鎮的YouTube頻道《最（帥）柳鎮》上公開了一段標題為「自從《爸爸去哪兒》之後100年來首次與燦豪約會」的影片。 燦豪如今已長得高大挺拔，身高與186cm的爸爸接近，還擁有神似防彈少年團V（金泰亨）的外貌，吸引了眾人目光。







韓國網友評論：

1. 什麼啊，真的很像

2. 有點像李民基？

3. 這家爸媽顏值高，孩子也一樣

4. 哇 長得真好

5. 有點像金鐘炫

6. 寶寶時候的臉長大也一樣耶

7. 不是啊.. 大型經紀公司肯定會搶著要吧..???

8. 本來以為只是個「視覺偶像」標題，結果側臉真的有感覺讓我驚呆ᄏᄏᄏ

9. 根本跟爸爸一模一樣 哇

10. 看到標題還以為記者在釣魚ᄏᄏᄏ結果是真的..

11. 柳鎮以前在《爸爸去哪兒》上不是說老大像Jin，老么像V嗎

12. 燦豪從小時候的臉沒變ᄏᄏᄏ好可愛

13. 我以前也覺得像V，結果長大更像ᄏᄏᄏ 結論是未來很光明ᄏᄏᄏ

14. 要不要繼承家業當演員啊？

15. 快讓他進HYBE吧

16. 哇 真的超帥的 從小就有潛力ᅲᅲ

17. 有點像某些日本演員，很有魅力

18. 看看爸爸，長成那樣也是理所當然的吧

19. 在所有說像V的裡面，他最像ᄏᄏ

20. 出道吧

21. 好帥啊，瘋了，還是國中生？

22. 國中生有這張臉，長大肯定更帥

23. 有V的感覺但更像李民基！

原文：https://theqoo.net/square/3704575256

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