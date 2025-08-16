韓孝周＆小栗旬組CP！主演日韓浪漫喜劇《浪漫匿名者》預告公開：當潔癖社長遇到社恐甜點師！

韓孝周最近的角色真的很多變呀～看完預告讓人更加期待了！

Netflix《浪漫匿名者》由小栗旬、韓孝周主演，改編自法國浪漫喜劇電影《愛情的完美配方》，講述「無法觸碰他人」的男人和「無法直視他人」的女人，通過對巧克力的熱情逐漸拉近距離，兩人笨拙而又純真的戀愛故事，是一部浪漫喜劇。

劇中，小栗旬飾演知名糖果公司繼承人、巧克力店店長「藤原壯亮」，在創傷後產生嚴重潔癖和觸碰恐懼症，例如沒辦法吃手捏出來的東西；韓孝周飾演「李荷娜」，擁有卓越的巧克力料理天份，卻因注視恐懼症而無法直視他人，隱姓埋名擔任幕後匿名巧克力師。



公開的預告中，以藤原壯亮的台詞「如果你喜歡上我，我會很困擾的」，李荷娜急忙否認。接著旁白說著「兩個笨拙的人，即將展開一場大人的戀愛」，李荷娜說：「他完全不是我喜歡的類型。」藤原壯亮也說：「她根本不是我喜歡的類型。」



兩人相處一直吵吵鬧鬧，下雨天的時候，藤原壯亮問：「不好意思～妳可以淋雨回家嗎？對不起！我不想被淋溼。」獨自撐著傘跑走，留下傻眼的李荷娜。「為什麼你能直視我的眼睛？」和「為什麼我們能接受彼此呢？」的台詞，預告兩人的關係將出現變化。



而《浪漫匿名者》將在10月16日於 Netflix 上線，大家期待這個組合嗎？

