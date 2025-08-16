韩孝周＆小栗旬组CP！主演日韩浪漫喜剧《浪漫匿名者》预告公开：当洁癖社长遇到社恐甜点师！

韩孝周最近的角色真的很多变呀～看完预告让人更加期待了！

Netflix《浪漫匿名者》由小栗旬、韩孝周主演，改编自法国浪漫喜剧电影《爱情的完美配方》，讲述「无法触碰他人」的男人和「无法直视他人」的女人，通过对巧克力的热情逐渐拉近距离，两人笨拙而又纯真的恋爱故事，是一部浪漫喜剧。

剧中，小栗旬饰演知名糖果公司继承人、巧克力店店长「藤原壮亮」，在创伤后产生严重洁癖和触碰恐惧症，例如没办法吃手捏出来的东西；韩孝周饰演「李荷娜」，拥有卓越的巧克力料理天份，却因注视恐惧症而无法直视他人，隐姓埋名担任幕后匿名巧克力师。



公开的预告中，以藤原壮亮的台词「如果你喜欢上我，我会很困扰的」，李荷娜急忙否认。接著旁白说著「两个笨拙的人，即将展开一场大人的恋爱」，李荷娜说：「他完全不是我喜欢的类型。」藤原壮亮也说：「她根本不是我喜欢的类型。」



两人相处一直吵吵闹闹，下雨天的时候，藤原壮亮问：「不好意思～你可以淋雨回家吗？对不起！我不想被淋湿。」独自撑著伞跑走，留下傻眼的李荷娜。「为什么你能直视我的眼睛？」和「为什么我们能接受彼此呢？」的台词，预告两人的关系将出现变化。



而《浪漫匿名者》将在10月16日於 Netflix 上线，大家期待这个组合吗？

