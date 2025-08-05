時隔10年二搭！金瑟琪＆尹斗俊合作新劇《養貓權戰爭》，同框照還一起比貓拳 XD

當年《撲通撲通LOVE》有不少觀眾直呼看不夠！等了10年等到兩位二搭啦！

即將在本月17日播出的《養貓權戰爭》是去年徵集活動當選的作品，講述處於離婚危機的夫妻，就像子女一樣貓的撫養權發生矛盾的故事。劇中，金瑟琪和尹斗俊飾演結婚5年的夫妻，因為不孕而領養流浪貓，他們像家人一樣生活，但最終決定離婚的人物。



這是金瑟琪和尹斗俊繼2015年《撲通撲通LOVE》後，時隔10年再次合作。今日（5）公開劇本閱讀照，兩人的同框照公開後，網友也紛紛表示：「好期待」、「二搭來了嗎」、「上次《撲通撲通LOVE》真的太短了（只有2集）」、「感覺是很可愛的劇情」、「10年兩位感覺都沒有變呢」等等。



尹斗俊2009年以組合 BEAST（現 Highlight）出道，2010年通過MBC情景喜劇《越看越可愛》開始演技活動，之後出演《IRIS 2》、《一起吃飯吧》系列、《Radio Romance》等，近年則是以團體活動為主。而金瑟琪雖然演技很好，比較可惜的是近年作品並不多，上一部作品是《依法相愛吧》，最近她則以話劇《花的祕密》登上舞台。但...不管怎麼樣，終於看到兩位的新劇啦！



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