《行騙天下KR》最新海報：朴敏英化身天才詐騙集團領袖！合作夥伴朴喜洵、朱鍾赫超吸睛

全新韓劇《行騙天下KR》朴敏英化身為頂尖 1% 智商的天才詐騙集團領袖，官方於 30 日公開了她的「前導海報」，團體海報也相當帥氣～。

本劇講述擁有多才多藝能力的三名詐騙犯，為了替這個時代的惡人們復仇而展開行動的「劫盜喜劇」。

前導海報突顯了朴敏英所飾演的角色──擁有 IQ165、頂尖 1% 天才頭腦的詐騙集團領袖尹伊朗──所展現出的壓倒性氣場，進一步引發外界對她將展開的天馬行空計畫的期待。



製作組表示：「雖然這張『前導海報』設計簡潔，但透過朴敏英的強烈形象，能一眼看出《行騙天下KR》的魅力。」並補充道：「我們有信心《行騙天下KR》會成為一部獨樹一幟的作品，敬請期待。」

與她搭檔的夥伴中，朴喜洵飾演幽默與Sense兼備又多才多藝的資深詐騙犯「詹姆斯」，朱鍾赫性格純真又正直的老么「明久浩」。



另外，《行騙天下KR》將於 9 月 6 日晚間 21:10 在 TV朝鮮 與 Coupang Play 同步首播，並透過 Amazon Prime Video 在全球（韓國除外）共 240 個國家與地區上線。

▼《行騙天下KR》首波預告：



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