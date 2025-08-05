时隔10年二搭！金瑟琪＆尹斗俊合作新剧《养猫权战争》，同框照还一起比猫拳 XD

当年《扑通扑通LOVE》有不少观众直呼看不够！等了10年等到两位二搭啦！

即将在本月17日播出的《养猫权战争》是去年徵集活动当选的作品，讲述处於离婚危机的夫妻，就像子女一样猫的抚养权发生矛盾的故事。剧中，金瑟琪和尹斗俊饰演结婚5年的夫妻，因为不孕而领养流浪猫，他们像家人一样生活，但最终决定离婚的人物。



这是金瑟琪和尹斗俊继2015年《扑通扑通LOVE》后，时隔10年再次合作。今日（5）公开剧本阅读照，两人的同框照公开后，网友也纷纷表示：「好期待」、「二搭来了吗」、「上次《扑通扑通LOVE》真的太短了（只有2集）」、「感觉是很可爱的剧情」、「10年两位感觉都没有变呢」等等。



尹斗俊2009年以组合 BEAST（现 Highlight）出道，2010年通过MBC情景喜剧《越看越可爱》开始演技活动，之后出演《IRIS 2》、《一起吃饭吧》系列、《Radio Romance》等，近年则是以团体活动为主。而金瑟琪虽然演技很好，比较可惜的是近年作品并不多，上一部作品是《依法相爱吧》，最近她则以话剧《花的秘密》登上舞台。但...不管怎么样，终於看到两位的新剧啦！



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