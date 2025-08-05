鄭雨盛低調登記結婚！新婚妻是素人，曾與女模文佳庇育有非婚生子

知名演員鄭雨盛近日被爆已與交往中的素人女友完成結婚登記，消息一出立即引發外界關注。

根據韓媒《My Daily》5日的報導，鄭雨盛身邊的親近人士透露，他與女友最近已正式辦理結婚登記，兩人現已成為法律上的夫妻。 對此，鄭雨盛所屬經紀公司「Artist Company」回應媒體表示：「正在確認中」，而另一位相關人士則表示：「這屬於藝人的私生活，難以確認。」

過去20年來鄭雨盛一直被譽為演藝圈的「公共財產」之一，大眾對於「究竟他會與誰步入婚姻殿堂」充滿好奇。 去年他與模特兒文佳庇（文佳菲）育有一名非婚生子的消息曝光，曾一度成為輿論的焦點。 雖然當時可以以「個人私事」為由選擇沉默，但由於對方也是曾在演藝圈活動的人物，鄭雨盛選擇在公開場合正面回應。



*早先報導：小16歲女模為影帝未婚生子！鄭雨盛替兒子取胎名，承諾共同撫養

在之後的青龍電影獎頒獎典禮上，鄭雨盛地表示：「讓一直愛護與期待我的人感到失望與擔憂，我感到非常抱歉，所有責難我都會承擔。」同時他也強調：「作為父親，我會盡到對孩子的責任。」雖然坦然承認孩子的身分，卻也明確表示與文佳彬並無結婚打算。 在那之後，雖未常現身公開活動，他仍持續拍戲，專注於演員本業。



據相關人士透露，鄭雨盛與妻子長期以來共同經歷了許多歡笑與艱辛：「特別是當鄭雨盛在工作或個人生活中遇到困難時，妻子始終是最堅強的後盾與忠實的建言者。 人生哪有一直順遂的，現在他們已是夫妻，既然一起走過來了，希望大家能給予祝福。 尤其是鄭雨盛非常擔心外界的異樣眼光會傷害到妻子。」

此外，鄭雨盛目前則預計透過Disney+ 原創作品《韓國製造》與觀眾見面。

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