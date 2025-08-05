郑雨盛低调登记结婚！新婚妻是素人，曾与女模文佳庇育有非婚生子

知名演员郑雨盛近日被爆已与交往中的素人女友完成结婚登记，消息一出立即引发外界关注。

根据韩媒《My Daily》5日的报导，郑雨盛身边的亲近人士透露，他与女友最近已正式办理结婚登记，两人现已成为法律上的夫妻。 对此，郑雨盛所属经纪公司「Artist Company」回应媒体表示：「正在确认中」，而另一位相关人士则表示：「这属於艺人的私生活，难以确认。」

过去20年来郑雨盛一直被誉为演艺圈的「公共财产」之一，大众对於「究竟他会与谁步入婚姻殿堂」充满好奇。 去年他与模特儿文佳庇育有一名非婚生子的消息曝光，曾一度成为舆论的焦点。 虽然当时可以以「个人私事」为由选择沉默，但由於对方也是曾在演艺圈活动的人物，郑雨盛选择在公开场合正面回应。



*早先报导：小16岁女模为影帝未婚生子！郑雨盛替儿子取胎名，承诺共同抚养

在之后的青龙电影奖颁奖典礼上，郑雨盛地表示：「让一直爱护与期待我的人感到失望与担忧，我感到非常抱歉，所有责难我都会承担。」同时他也强调：「作为父亲，我会尽到对孩子的责任。」虽然坦然承认孩子的身分，却也明确表示与文佳彬并无结婚打算。 在那之后，虽未常现身公开活动，他仍持续拍戏，专注於演员本业。



据相关人士透露，郑雨盛与妻子长期以来共同经历了许多欢笑与艰辛：「特别是当郑雨盛在工作或个人生活中遇到困难时，妻子始终是最坚强的后盾与忠实的建言者。 人生哪有一直顺遂的，现在他们已是夫妻，既然一起走过来了，希望大家能给予祝福。 尤其是郑雨盛非常担心外界的异样眼光会伤害到妻子。」

此外，郑雨盛目前则预计透过Disney+ 原创作品《韩国制造》与观众见面。

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