【韓網熱門】當愛豆出現服裝爭議時造型師聽到話.....（feat.IVE張員瑛）！全網嘲：集體打臉

IVE於30日晚8點在水原世界盃體育場舉行的「2025 Coupang Play系列賽」第一場比賽擔任了開球嘉賓，並在中場進行了表演。 她們身穿天藍色上衣與短褲，搭配運動鞋，打扮得格外亮眼。

張員瑛在短褲外還穿了一件緊身連衣裙。 這條緊貼身形的連衣裙看起來並不適合開球，裙子上半部份容易滑落，下擺也相當短，讓人捏一把汗。 不少粉絲直接將砲火對準了造型師，表示：「你穿上這套衣服去踢球試試，看看能不能伸開腿，瘋X女人，明明知道，卻還讓她穿，XXX」、「我想好好說話，但你做的這些事情實在讓人說不任何好話，你不知道什麼是開球嗎？ 你居然讓她穿那種衣服去，這到底是什麼人的腦子裡想出來的???」



不過事實上，服裝是成員們自由選擇，Rei在開球後通過粉絲平台表示：「我們IVE的球衣超可愛吧，是我們各自挑選了想要的樣式，請求改造的。 」也就是說，並非造型師的安排，因此沒有理由指責造型師。

韓國網友評論：

1. 你們喜歡的成員自己選的啊。

2. 集體「打自己臉」

3. 以後這些話都會回到你們自己喜歡的愛豆身上，說太狠了吧......

4. 又不是新人，搞成這樣......

5. 唉，造型師有什麼錯啊，是成員要求穿的結果還被罵

6. 只是衣服問題而已，有必要罵得那麼難聽嗎......

7. 我覺得現在公司應該站出來起訴那些對工作人員惡評的人了

8.不是現在知道是誰的主意了嗎... 我剛剛在推薦裡看到開球影片點進去看，還有人在實時罵造型師

9. 是她們自己要求穿的，造型師被罵成那樣 ᅲ現在說是成員意見了，罵人那群人全都傻眼中

10. 「是誰的腦子想出來的」ᄏᄏᄏ 結果是藝人自己想的，怎麼辦呢

11. 太搞笑了... 罵著「誰想出的這種破衣服」，結果那些罵人話都回到自己愛豆身上了

12. 他們是不是以為愛豆和自己想法一樣... 藝人是想引起關注的，除非是小孩，一定是自己覺得OK才穿的啊~

13. 有些粉絲就像是被公司欠錢了一樣，每次有新聞都一肚子氣

14. 反而是IVE剛出道時那些反響好的造型多半是造型師的想法吧ᄏᄏ

15. 其實所有藝人圈子都一樣，尤其是飯圈，最會罵員工了，但一旦偶像被罵就瘋狂洗評論ᄏᄏᄏ

16. 為什麼自己愛豆被罵就急瘋了，對普通工作人員就可以隨便這樣呢？

17. 真是不正常... 感覺造型師就是拿最低工資來當罵人出氣筒的

18. 對偶像不敢說的話，全發洩在別人身上了..

19. 天天面對面工作的工作人員之間肯定更多地交流、建立了感情你們以為粉絲罵一罵，藝人就會覺得「謝謝你替我出頭」嗎？ 搞笑...

20. 聽說是按成員們想要的方式改造的，那你敢用這些詞對成員說嗎？ ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ連成員都不敢這樣說，卻對造型師罵得那麼低級、毫無分寸，真的該適可而止了。

21. 看這種情況，飯圈腦子不好也不奇怪......

22. 其實早就知道了，還故意把鍋甩給造型師，只是為了讓他們背駡名罷了

23. 造型師也是人，是公司職員啊

24. 張員瑛有這群粉絲也蠻可憐的

原文：

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