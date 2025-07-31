为救父亲捐肾！南润寿腹部疤痕曝光，健康回归惹泪目

演员南润寿近日透过个人SNS公开了健康恢复中的近况，引发粉丝关注与感动。 这次近况更新不仅展示了他术后良好的身体状态，更蕴含著一段关於家庭、爱与牺牲的深刻故事——他为了挽救患病父亲的生命，亲自捐出一颗肾脏。

日前南润寿在SNS上分享了一张在游泳池边拍摄的照片。 照片中他刚完成游泳运动，上身赤裸、仅用毛巾围住下半身，躺在躺椅上悠闲地通话，并搭配了一个爱心符号表达当下的轻松心情。



对於一般人而言，这或许是一张普通的放松照片，但对於知道内情的粉丝来说，却别具意义——南润寿不久前为父亲进行了肾脏移植手术，这张照片中可见腹部手术疤痕已逐渐愈合，象徵著他身体正在稳定康复中。

他曾在另一则贴文中公开X光片，只见画面中一侧肾脏的部位已空缺，也让无数网友为之动容。 南润寿透露，父亲当时正处於晚期肾衰竭，光靠洗肾的生存机率仅剩下25%。 为了不让家人承受失去亲人的痛苦，他坚定表示：「我主动提出要进行肾脏移植，不想等到来不及的那天。」

手术前一天，南润寿一家还经历了一场惊魂事件——父亲出现记忆混乱症状，竟突然走失失联。 他回忆说：「爸爸根本不知道自己要去哪里，那一刻我真的觉得可能会出大事。」这个插曲也让他下定决心，再也不能拖延手术。

南润寿的举动在网路上引发广大回响，不少粉丝纷纷留言表示：「看到他康复真的太好了」、「他不只是演员，更是值得尊敬的儿子」、「真的很让人感动」等。

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