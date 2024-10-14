南潤壽捐腎後回歸之作遇難絆腳石？《大都市愛情法》編劇控預告遭大量投訴後下架

全新韓劇《大都市愛情法》（대도시의 사랑법）由於改編自同名人氣小說，還是南潤壽捐腎給父親後的回歸、首次演出LGBTQ+題材之作，再加上預告成功吸引人，開播前就擁有大批粉絲。然而，原小說作者兼戲劇編劇朴相映，12日在個人社群痛訴預告片遭惡意檢舉下架。

朴相映直指「某團體」到相關部門大量投訴，以致《大都市愛情法》預告片全部下架。由於戲劇21號就要播出，預告片下架等於宣傳砍半，讓他非常生氣且徹夜未眠。朴相映也坦言身為作家8年來，「原以為已經習慣卻還是沒辦法」，正在尋覓方法重新上架預告，也向期待的觀眾保證「無論如何，10月21日一定會開張」，並請求大家幫忙宣傳，最後喊話「我們最終會贏！」



드라마 대도시의 사랑법 모 단체에 좌표 찍히고, 관련 부서 민원 폭탄 들어간 덕분에 결국 공식 예고편을 모두 내리게 됐습니다. 드라마 오픈 9일 전인데 아무 홍보도 못하는 말도 안 되는 상황에 부아가 치밀어 올라 밤새 한 숨도 못 잤어요. 작가 생활 8년 하면서 이런 일 익숙해졌다고 생각했는데 pic.twitter.com/yLTuhc2kTc — 박상영 (SangYoung Park) (@novelistpark) October 12, 2024

目前YouTube、Naver等平台確實看不見《大都市愛情法》預告，想看的觀眾只得從社群平台看網友先前的轉發。對於朴相映的發文，製作公司透露確實收到了一些團體抗議，不過下架原因是因為正片被審核禁止青少年觀看，因此預告片也將配合正片的審核重新公開，戲劇會如期播出，「完全沒有問題」。

有媒體求證影視分級委員會……



委員會表示11日確定了《大都市愛情法》禁止青少年觀看，理由是內容有飲酒、辱罵及互相貪戀身體的愛情場面，題材還有婚前懷孕及墮胎、愛滋病等等，煽情、藥物加上反覆的髒話，最終決定分級是青少年不宜觀看。原本就朴相映發文，許多網友也跟著義憤填膺，不過隨著製作公司與影視分級委員會的說法，一些網友反過來懷疑朴相映說的話是否太誇張，尤其是「投訴」的部分。

然而，這些都沒有影響朴相映的立場，他在IG轉發各種抱不平及替他打氣的內容，其中一則還是出櫃歌手DAMJUN（團體Lionesses成員）透露團體一些創作也被「某宗教團體」打壓（下圖右下角）。朴相映昨日也如期參加同名電影《大都市愛情法》上映活動，該電影由金高恩和魯尚炫主演，不同於戲劇版僅改編自小說其中一章。



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