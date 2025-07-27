HYBE製作K-POP電影！《K-POP：獵魔女團》老么柳智映、Eric Nam擔綱主演

韓國娛樂巨頭HYBE的美國分公司HYBE America於23日正式宣布，將與好萊塢主要製片公司派拉蒙影業（Paramount Pictures）攜手合作，共同製作一部以K-POP為主題的電影。 這部備受矚目的電影將由Eric Nam與Yoo Ji-young（柳智映）領銜主演，並有望成為首部由好萊塢主流片商全程在韓國取景拍攝的作品。

電影將講述一名韓裔美國少女的追夢旅程。 儘管面臨家人反對，她依然毅然決然地挑戰電視選秀節目，只為實現成為K-POP女團成員的夢想。主角陣容星光熠熠，女主角由在Netflix動畫《K-POP：獵魔女團》（K-Pop： Demon Hunters）中為女團「Huntrix」老么「Zoey」配音的柳智英飾演。 男主角則是在好萊塢電影《Transplant》中，以帥氣外科住院醫生「Jonah Yoon」一角給人留下深刻印象的Eric Nam擔綱。



這部電影不僅是兩大娛樂巨擘的強強聯手，更創下一個新的里程碑——它預計將成為好萊塢主要製片公司首次將所有拍攝工作都在韓國境內完成的作品，再次印證了K-POP的全球影響力。幕後團隊陣容同樣堅強： Benson Lee任導演，編劇為Aileen Shim，製作人是HYBE America影視部門總裁James Shin、Epic Magazine的Arthur Spector與Joshua Davis，知名音樂經紀人Scooter Braun也傾力加盟。

導演 Benson Lee對此片充滿熱情，他表示：「這部電影是我寫給K-POP的一封情書，它充滿了能量、熱情、魔力，以及支持這一切的龐大社群。 我衷心感謝派拉蒙影業的支持，以及所有讓這個故事變為現實的製作團隊。」



HYBE America影視部門總裁James Shin也表達了他的興奮之情：「能與派拉蒙影業合作，獲得這個向全球觀眾講述K-POP故事的歷史性機會，我們感到非常高興。」他進一步解釋道：「這部電影不僅將展現K-POP所代表的奉獻精神、藝術性與無盡的人氣，同時也會講述一個關於不畏逆境、勇敢追夢的普世主題。」

此外，該電影預計於2027年2月12日上映，將於今年9月中旬在韓國全境進行全程拍攝。這將是美國好萊塢主要電影製作公司中，首次將全部拍攝過程安排在韓國完成的電影。

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