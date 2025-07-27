【韓網熱門】女生之間的友誼真的很微妙......網友：這也是一種愛啊

因為可以非常自然地對對方做出一些只對戀人才會做的行為，比如去到好看的店裡，會想到「她可能會喜歡」，於是就買下送給她; 或者在對方生病的時候照顧她，記住她所有的喜好。 有些人甚至都不會這麼對待男友，但是卻對閨蜜這樣，太神奇了。

不懂男生之間的友情，因為我是女生。



韓國網友評論：

1. 覺得「沒有意義」這種想法，我也一直持續到大學畢業。 但過了一段時間才發現，朋友就是朋友，是友情而已。 那種「如果這不是愛，那是什麼？」的說法，只是人們在友情上加上了特別的形象和意義罷了

2. 邊逛街邊說「看到這個就想到你，所以多買了一個」那種行為真的讓人感動。 我也會這樣，想到朋友就多買一個

3. 會分出界線的關鍵是有沒有肢體接觸。 性愛的（erotic）是異性，柏拉圖式的（platonic）是同性 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ朋友們，我愛你們ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 友情也是一種愛啊

5. 那種感情其實和男女之間期待的愛很像，彼此期待著不斷的關心與照顧

6. 愛裡面包含友情

7. 友情也是愛的一種，愛並不只是對異性的特定情感，也包含朋友之間的愛

8. 友情真的是愛，那些長時間陪伴在我身邊的朋友們，真的很感激她們

9. 推薦一本書叫《女人的友情是初戀》

10. 不過那種情感也好像只有年輕時才有可能存在

11. 那也算是愛啦ᄏᄏᄏ我對男朋友都不這麼投入，把心力都花在朋友身上後就不談戀愛了...... 對真朋友花錢、投入時間一點都不心疼...

12. 不論男女，只要是喜歡的人都會這樣，家人也一樣

13. 我覺得最理想的愛，或許是把性慾排除後的那種

14. 我覺得這是當作『人對人』的喜歡而自然出現的行為

15. 對喜歡的人做的行為其實都一樣

16. 整天黏在一起，在門口聊一小時才回家ᄏᄏ 女孩子之間更講義氣（看男生痛苦就離婚了ᄏ），感情更純粹。 回想起來，真正的純愛好像是小時候女生之間才有的那種感覺

17. 本能上知道女生不危險，所以才會做出這些行為吧

18. 真的耶，仔細一想是這樣

19. 真的，我覺得友情才是真正純淨的愛，特別是在學生時代比較容易

20. 也難怪古代哲學家把無私的愛（agape）看得那麼崇高，回想起來我人生中真正愛的，是我的貓和女性朋友

原文：https://theqoo.net/square/3837826521

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞