HYBE制作K-POP电影！《K-POP：猎魔女团》老么柳智映、Eric Nam担纲主演

韩国娱乐巨头HYBE的美国分公司HYBE America於23日正式宣布，将与好莱坞主要制片公司派拉蒙影业（Paramount Pictures）携手合作，共同制作一部以K-POP为主题的电影。 这部备受瞩目的电影将由Eric Nam与Yoo Ji-young（柳智映）领衔主演，并有望成为首部由好莱坞主流片商全程在韩国取景拍摄的作品。

电影将讲述一名韩裔美国少女的追梦旅程。 尽管面临家人反对，她依然毅然决然地挑战电视选秀节目，只为实现成为K-POP女团成员的梦想。主角阵容星光熠熠，女主角由在Netflix动画《K-POP：猎魔女团》（K-Pop： Demon Hunters）中为女团「Huntrix」老么「Zoey」配音的柳智英饰演。 男主角则是在好莱坞电影《Transplant》中，以帅气外科住院医生「Jonah Yoon」一角给人留下深刻印象的Eric Nam担纲。



这部电影不仅是两大娱乐巨擘的强强联手，更创下一个新的里程碑——它预计将成为好莱坞主要制片公司首次将所有拍摄工作都在韩国境内完成的作品，再次印证了K-POP的全球影响力。幕后团队阵容同样坚强： Benson Lee任导演，编剧为Aileen Shim，制作人是HYBE America影视部门总裁James Shin、Epic Magazine的Arthur Spector与Joshua Davis，知名音乐经纪人Scooter Braun也倾力加盟。

导演 Benson Lee对此片充满热情，他表示：「这部电影是我写给K-POP的一封情书，它充满了能量、热情、魔力，以及支持这一切的庞大社群。 我衷心感谢派拉蒙影业的支持，以及所有让这个故事变为现实的制作团队。」



HYBE America影视部门总裁James Shin也表达了他的兴奋之情：「能与派拉蒙影业合作，获得这个向全球观众讲述K-POP故事的历史性机会，我们感到非常高兴。」他进一步解释道：「这部电影不仅将展现K-POP所代表的奉献精神、艺术性与无尽的人气，同时也会讲述一个关於不畏逆境、勇敢追梦的普世主题。」

此外，该电影预计於2027年2月12日上映，将於今年9月中旬在韩国全境进行全程拍摄。这将是美国好莱坞主要电影制作公司中，首次将全部拍摄过程安排在韩国完成的电影。

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