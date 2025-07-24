【韓網熱門】憑實力單身！Netflix戀綜《母胎單身戀愛大作戰》小酌夜聊竟無人參與：睡覺最重要

Netflix最新戀藝《母胎單身戀愛大作戰》（曾用名： 雖然是母胎單身，但是想戀愛）找來全員戀愛經驗為零的男女嘉賓，展開為期9天的實境合宿，出現不少從未在戀綜中見過的情景，屢屢引起討論。

第一集的結尾卡在「母單之夜」，也就是小酌夜聊的環節。 常看戀綜的朋友都知道，大家互相對上眼都是在晚上的酒局，這可是節目精華、無數故事的開端！然而，第二集開頭直接跳到了第二天早上，因為這一夜沒有任何故事發生：第一天晚上11點，雖然節目組準備了美酒美食，但所有母單都安靜地回房關燈睡大覺去了。



一開始大家還以為他們是裝的，結果日復一日都在證明自己的真誠kkkk



韓國網友評論：

1. 啊哈哈哈哈，比起談戀愛，睡眠更加重要kkk

2. 也太好笑kkk不過如果是我參加節目，應該也會選擇睡大覺ᅲᅲ

3. 晚上就該睡覺啊，難道有罪嗎？ ！

4. 已經累了一天，當然要回房間享受獨自一人的時光啊kkk

5. 難道不是大家都這樣嗎？ ㅡㅡ

6. 生活模式非常健康

7. 啊，看到了同類，感到心靈平靜祥和

8. 民宿的游泳池也蠻漂亮的，但完全沒有出現穿比基尼游泳的畫面kkkk

9. 女嘉賓不知道，但男嘉賓應該真的都是母單無誤... 和朋友一起看的，快要被男嘉賓們氣死了ᅲ

10. 讓他們去溜冰場來個3對3約會... ᅲᅲ 結果男生們像賽馬一樣只顧著往前衝... 就像在做有氧運動一樣...

11. 把一群母胎單身叫過來，還能期待發生什麼事呢kkk

12. 太可愛了kkk居然有這種人畜無害的純愛戀綜kkkk

13. 不是多巴胺爆棚的戀綜，而是溫馨療癒系的綜藝kkk每個人都非常善良

14. 要是大家都這麼不積極，最後會不會變成只有交朋友而已啊？ kk

15. 男嘉賓們第一次結交女性朋友的戀綜kkk能交到普通女性朋友已經不錯了kkk雖然有點讓人著急，但大家看起來都很單純，反而挺有趣的

16. 太好笑了，最近每天都在盼更新

17. 超好笑的，各位！下週就大結局了，趕快來看一起加入吧kkk根本是搞笑節目、「嬰兒版《我是SOLO》」。 雖然女嘉賓和男嘉賓的水準差距超級大，但有恩智和Car，the garden好好帶著他們，還算可以啦！

出處：https://theqoo.net/hot/3836955688

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞