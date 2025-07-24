【韩网热门】凭实力单身！Netflix恋综《母胎单身恋爱大作战》小酌夜聊竟无人参与：睡觉最重要

Netflix最新恋艺《母胎单身恋爱大作战》（曾用名： 虽然是母胎单身，但是想恋爱）找来全员恋爱经验为零的男女嘉宾，展开为期9天的实境合宿，出现不少从未在恋综中见过的情景，屡屡引起讨论。

第一集的结尾卡在「母单之夜」，也就是小酌夜聊的环节。 常看恋综的朋友都知道，大家互相对上眼都是在晚上的酒局，这可是节目精华、无数故事的开端！然而，第二集开头直接跳到了第二天早上，因为这一夜没有任何故事发生：第一天晚上11点，虽然节目组准备了美酒美食，但所有母单都安静地回房关灯睡大觉去了。



一开始大家还以为他们是装的，结果日复一日都在证明自己的真诚kkkk



韩国网友评论：

1. 啊哈哈哈哈，比起谈恋爱，睡眠更加重要kkk

2. 也太好笑kkk不过如果是我参加节目，应该也会选择睡大觉ᅲᅲ

3. 晚上就该睡觉啊，难道有罪吗？ ！

4. 已经累了一天，当然要回房间享受独自一人的时光啊kkk

5. 难道不是大家都这样吗？ ㅡㅡ

6. 生活模式非常健康

7. 啊，看到了同类，感到心灵平静祥和

8. 民宿的游泳池也蛮漂亮的，但完全没有出现穿比基尼游泳的画面kkkk

9. 女嘉宾不知道，但男嘉宾应该真的都是母单无误... 和朋友一起看的，快要被男嘉宾们气死了ᅲ

10. 让他们去溜冰场来个3对3约会... ᅲᅲ 结果男生们像赛马一样只顾著往前冲... 就像在做有氧运动一样...

11. 把一群母胎单身叫过来，还能期待发生什么事呢kkk

12. 太可爱了kkk居然有这种人畜无害的纯爱恋综kkkk

13. 不是多巴胺爆棚的恋综，而是温馨疗愈系的综艺kkk每个人都非常善良

14. 要是大家都这么不积极，最后会不会变成只有交朋友而已啊？ kk

15. 男嘉宾们第一次结交女性朋友的恋综kkk能交到普通女性朋友已经不错了kkk虽然有点让人著急，但大家看起来都很单纯，反而挺有趣的

16. 太好笑了，最近每天都在盼更新

17. 超好笑的，各位！下周就大结局了，赶快来看一起加入吧kkk根本是搞笑节目、「婴儿版《我是SOLO》」。 虽然女嘉宾和男嘉宾的水准差距超级大，但有恩智和Car，the garden好好带著他们，还算可以啦！

出处：https://theqoo.net/hot/3836955688

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