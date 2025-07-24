當爸爸後遇見這劇本更有感！曹政奭8月初將來台宣傳新電影《我和我的殭屍女兒》與粉絲們面對面～

《屍速列車》團隊打造，改編自9.8顆星人氣漫畫的電影新作《我和我的殭屍女兒》由《變身機長》《極限逃生》的曹政奭主演，故事敘述為了守護成為殭屍的女兒，身為猛獸飼養員的爸爸正桓（曹政奭 飾），除了陪伴女兒更決定對她展開前所未有的特訓。而曹政奭將偕同導演畢鑑盛一同於8月5日來臺與觀眾們見面。

曹政奭透露收到《我和我的殭屍女兒》的劇本時，生活中也已喜獲愛女，因此自然而然地就更沉浸於爸爸的角色中，他表示自己真的完全變成了「正桓」這個角色，身為父親的他能夠很容易地接近這個角色。不過，讓他感到最辛苦的反而是自己湧現的情感過多，所以一直和導演討論該表現到什麼樣的程度，努力調節自己的情緒。



在《我和我的殭屍女兒》中，「正桓」以熱情的父愛陪伴著變成殭屍的女兒，曹政奭也想起自己的女兒因為新冠肺炎而發燒到39度的狀況，他提到當時與妻子Gummy都是在未染疫的情況下照顧著女兒，更認為父母親除了犧牲精神、愛與希望等，更需要先有勇氣，才能拯救自己的孩子。與本片中他所飾演的角色不謀而合，相信觀眾們屆時也能感受到他對於此部作品的高度投入。



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