【韩网热门】女生之间的友谊真的很微妙......网友：这也是一种爱啊

因为可以非常自然地对对方做出一些只对恋人才会做的行为，比如去到好看的店里，会想到「她可能会喜欢」，於是就买下送给她; 或者在对方生病的时候照顾她，记住她所有的喜好。 有些人甚至都不会这么对待男友，但是却对闺蜜这样，太神奇了。

不懂男生之间的友情，因为我是女生。



韩国网友评论：

1. 觉得「没有意义」这种想法，我也一直持续到大学毕业。 但过了一段时间才发现，朋友就是朋友，是友情而已。 那种「如果这不是爱，那是什么？」的说法，只是人们在友情上加上了特别的形象和意义罢了

2. 边逛街边说「看到这个就想到你，所以多买了一个」那种行为真的让人感动。 我也会这样，想到朋友就多买一个

3. 会分出界线的关键是有没有肢体接触。 性爱的（erotic）是异性，柏拉图式的（platonic）是同性 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ朋友们，我爱你们ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 友情也是一种爱啊

5. 那种感情其实和男女之间期待的爱很像，彼此期待著不断的关心与照顾

6. 爱里面包含友情

7. 友情也是爱的一种，爱并不只是对异性的特定情感，也包含朋友之间的爱

8. 友情真的是爱，那些长时间陪伴在我身边的朋友们，真的很感激她们

9. 推荐一本书叫《女人的友情是初恋》

10. 不过那种情感也好像只有年轻时才有可能存在

11. 那也算是爱啦ᄏᄏᄏ我对男朋友都不这么投入，把心力都花在朋友身上后就不谈恋爱了...... 对真朋友花钱、投入时间一点都不心疼...

12. 不论男女，只要是喜欢的人都会这样，家人也一样

13. 我觉得最理想的爱，或许是把性欲排除后的那种

14. 我觉得这是当作『人对人』的喜欢而自然出现的行为

15. 对喜欢的人做的行为其实都一样

16. 整天黏在一起，在门口聊一小时才回家ᄏᄏ 女孩子之间更讲义气（看男生痛苦就离婚了ᄏ），感情更纯粹。 回想起来，真正的纯爱好像是小时候女生之间才有的那种感觉

17. 本能上知道女生不危险，所以才会做出这些行为吧

18. 真的耶，仔细一想是这样

19. 真的，我觉得友情才是真正纯净的爱，特别是在学生时代比较容易

20. 也难怪古代哲学家把无私的爱（agape）看得那么崇高，回想起来我人生中真正爱的，是我的猫和女性朋友

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