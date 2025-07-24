內向型明星的魅力到底是什麼？李浚赫、李濬榮、嚴泰九，他們又帥又神秘～

在第 4 屆青龍系列大獎上發生了一個有趣的插曲。意外的聽錯名事件讓兩個內向型明星李浚赫和李濬榮成為話題的焦點。

由全球粉絲直接投票選出的「人氣明星獎」得主依序喊出了朴寶劍、李浚赫、李惠利、IU 的名字，沒想到演員李濬榮誤以為叫到的是自己，便走上了舞台。結果發現不是自己後，馬上將獎盃交給真正得主李浚赫。

＊延伸閱讀：【韓網熱門】青龍系列大獎烏龍事件：李濬榮李浚赫名字聽錯超尷尬！結局暖心還有意外「反轉」

然而讓大眾更感興趣的，是兩人之後的互動。這兩位以 MBTI 性格測驗中「內向型（I）」著稱的演員，面對這個情況的反應令人玩味。頒獎當時，他們雖然目光短暫交會，卻在眼神裡傳遞了歉意與「沒關係」的訊息。之後，李濬榮又在自己的 SNS 上向李浚赫的粉絲再次表達歉意，而李浚赫也在 SNS 上回應「我也有過同樣的經驗，看來是種緣分啊，下次一起吃頓飯吧」。



這段互動意外引發旁觀者的笑聲。有趣的是，考慮到兩人使用的 SNS 特性，若真的想留下訊息給對方，理應會標註對方帳號以便確認，但這兩位演員完全沒有這麼做。考慮到兩人都是害羞型 INFP，這種情況就能理解了，也因如此更加增添趣味性。

李浚赫與李濬榮這段被稱作「對著空氣對話」的互動，在各大 SNS 平台迅速傳開，讓許多人看了嘴角上揚。甚至李濬榮還有另一段相似的插曲──他曾為了與粉絲互動而開啟直播，結果因為湧入的人數遠超想像而嚇到，直接結束直播離開現場。

此時不得不提另一位演員嚴泰九。雖然他在電視劇或電影中展現凌厲的眼神與聲線，但作為「嚴泰九本人」站在眾人面前時，卻連眼神都無法好好對視，聲音也顫抖不已，徹底展現了內向型演員的特質。或許有些人會覺得這樣的舉止不夠專業、甚至有些令人錯愕，但反而正是這份特質，讓人感到別具魅力，更容易被他給吸引。



明星往往被視為一種「理想化形象的具現化」，人們理所當然地認為他們應該擁有熟練而流暢的態度與面容，因為他們總被大眾的目光注視著、活在聚光燈下。

然而，當有些明星在這種狀態下仍舊感到陌生與不自在，甚至天生就害羞內斂，人們反而能從中感受到他們的真誠，並自然而然地產生想要為他們加油的心情。也就是說，正是在這些「不經意的舉動」之中，誕生了意想不到的反差魅力──而這，正是他們的魅力所在。

（from.［尹智惠的大眾探索領域］、윤지혜의 대중탐구영역）

原文網址：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17531679671756969002

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞