人氣漫改韓劇《我的女友比我帥》今天首播， Arin、尹產賀、Chuu「都是偶像出身」導演封他們是復仇者聯盟！

《我的女友比我帥》四位主演中有三位皆為偶像出身，對此導演表示：「並非刻意選擇偶像來出演，而是透過試鏡挑選與角色契合的人，最後成了這樣的組合。我甚至覺得這陣容堪稱復仇者聯盟。」展現對他們演出的信心。

人氣偶像歌手出身的演員 Arin（OH MY GIRL）、尹產賀（ASTRO）、Chuu（本月少女）分享了三人一同合作的感想。



23日，KBS2 全新水木劇《我的女友比我帥》（編劇李海娜、導演柳官模）舉行線上製作發表會，導演與主演尹產賀、Arin、劉正厚、Chuu 出席並談論了作品相關話題。



《我的女友比我帥》改編自同名人氣 Naver 網漫，講述一夜之間變成花美男的女朋友金智恩（Arin 飾）與死心塌地只愛女友的「女友控」朴允宰（尹產賀 飾）之間瘋狂展開的浪漫故事。



Arin、尹產賀，以及飾演暗戀朴允宰、同時與金智恩及其男生版本金智勳（劉正厚 飾）形成競爭關係的姜珉珠一角的 Chuu，四位主演中有三位皆為偶像出身。柳導演表示：「並非刻意選擇偶像來出演，而是透過試鏡挑選與角色契合的人，最後成了這樣的組合。我甚至覺得這陣容堪稱復仇者聯盟。」



Chuu 說道：「因為職業相同，所以覺得能更加依靠彼此，心裡有種安心感。大家都營造了讓我能放心依賴的氛圍，即便是久違地挑戰演戲，也能自在地投入拍攝。」

Arin 表示：「在音樂節目上彼此經常碰面，特別是尹產賀是出道同期，我們也有過不少合體舞台，Chuu 也曾在年末舞台上同台演出過。但拍戲時，我眼裡只看到朴允宰和姜珉珠，完全投入到拍攝中，甚至忘了他們在舞台上的模樣。」尹產賀則補充：「合作默契很好，即使不說話也能互相理解與鼓勵，希望大家能期待我們之間的化學反應。」





《我的女友比我帥》將於今晚 9 點 50 分首播，Viu 也逢星期三、四同步上線。



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