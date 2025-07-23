人气漫改韩剧《我的女友比我帅》今天首播， Arin、尹产贺、Chuu「都是偶像出身」导演封他们是复仇者联盟！

《我的女友比我帅》四位主演中有三位皆为偶像出身，对此导演表示：「并非刻意选择偶像来出演，而是透过试镜挑选与角色契合的人，最后成了这样的组合。我甚至觉得这阵容堪称复仇者联盟。」展现对他们演出的信心。

人气偶像歌手出身的演员 Arin（OH MY GIRL）、尹产贺（ASTRO）、Chuu（本月少女）分享了三人一同合作的感想。



23日，KBS2 全新水木剧《我的女友比我帅》（编剧李海娜、导演柳官模）举行线上制作发表会，导演与主演尹产贺、Arin、刘正厚、Chuu 出席并谈论了作品相关话题。



《我的女友比我帅》改编自同名人气 Naver 网漫，讲述一夜之间变成花美男的女朋友金智恩（Arin 饰）与死心塌地只爱女友的「女友控」朴允宰（尹产贺 饰）之间疯狂展开的浪漫故事。



Arin、尹产贺，以及饰演暗恋朴允宰、同时与金智恩及其男生版本金智勋（刘正厚 饰）形成竞争关系的姜珉珠一角的 Chuu，四位主演中有三位皆为偶像出身。柳导演表示：「并非刻意选择偶像来出演，而是透过试镜挑选与角色契合的人，最后成了这样的组合。我甚至觉得这阵容堪称复仇者联盟。」



Chuu 说道：「因为职业相同，所以觉得能更加依靠彼此，心里有种安心感。大家都营造了让我能放心依赖的氛围，即便是久违地挑战演戏，也能自在地投入拍摄。」

Arin 表示：「在音乐节目上彼此经常碰面，特别是尹产贺是出道同期，我们也有过不少合体舞台，Chuu 也曾在年末舞台上同台演出过。但拍戏时，我眼里只看到朴允宰和姜珉珠，完全投入到拍摄中，甚至忘了他们在舞台上的模样。」尹产贺则补充：「合作默契很好，即使不说话也能互相理解与鼓励，希望大家能期待我们之间的化学反应。」





《我的女友比我帅》将於今晚 9 点 50 分首播，Viu 也逢星期三、四同步上线。



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