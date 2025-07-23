《我的完美秘書》劉秘書又替姜代表送咖啡了！李浚赫為韓志旼送上應援咖啡車

今年上半年人氣韓劇絕對有韓志旼與李浚赫主演的《我的完美秘書》，劇終後兩人仍維持好交情，日前李浚赫替韓志旼送上應援咖啡車，讓人忍不住再聯想劇中情節！

韓志旼IG 20日發出限時動態，是李俊赫送的應援咖啡車！不僅咖啡車，還有冰棒！咖啡車上妝點了相當多韓志旼的美照，寫上「為韓志旼和《未婚男女的效率戀愛》團隊應援」。韓志旼穿著睡衣拍了張認證照說：「劉恩浩xi！咖啡溫度剛剛好！謝謝！」還有「冰──棒！」並tag李浚赫。



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은호씨에게 아이스케끼 서포트받은 의영씨

센스있고 의리있는 이준혁 배우 짱

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韓志旼說的「咖啡溫度剛剛好」正是《我的完美秘書》裡頭的哏啊！她在《我的完美秘書》裡的角色「姜智允」原本是不近人情的冷冰冰上司，但被李浚赫飾演的體貼秘書「劉恩浩」溫暖、融化，劇迷絕對記得劇情前期裡劉恩浩被逼迫一定要買溫度剛剛好的咖啡了！劉恩浩排除萬難翻越人群的場面彷彿就在眼前！而韓志旼穿著睡衣，《我的完美秘書》劇中也幾度出現過她居家模樣。



再一次掀起追劇回憶啦！雖然韓志旼現實已有男友Jannabi崔政勳，但和李浚赫戲外仍能維持好交情，也讓劇迷相當開心呢！



順帶一提，韓志旼所演的《未婚男女的效率戀愛》是和《魷魚遊戲》朴成勳、《星星閃耀的夜晚》李基宅（有譯李基澤）、《雲畫的月光》鄭惠成等合作，而李浚赫戲約滿滿，有《無赦之仇》、《中了樂透頭獎也要上班》、《杜奧女士》等作品等待與觀眾見面。

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