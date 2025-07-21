李美珠節目上笑談前男友宋範根：我們什麼時候分手的？能幫我看一下報道嗎！

歌手兼喜劇演員的Lovelyz李美珠與塔羅牌老師見面，提及與足球選手宋範根的分手報導，引發現場人員大爆笑。

上週末，YouTube頻道《就只是李美珠》上傳了一部影片，標題為「30歲女性看結婚運時會發生的事（feat. 美珠）」。

影片中，李美珠找來了命理專家，進行八字合婚等諮詢。專家表示：「妳如果結婚就不會離婚，會跟有趣的男人很合得來。」李美珠聽後深有同感地說：「沒錯，我喜歡有趣的人。」



接著專家又說：「有點像『選手』一樣的人也不錯。」李美珠聽後一臉錯愕地反問：「選手？」引發一陣笑聲。專家解釋道：「我是指有趣的人。」

專家接著說：「到目前為止，妳的桃花運都不是特別好。去年沒交往嗎？」讓李美珠一時語塞。李美珠小聲地回答：「去年有交往，現在沒了。」專家則說：「分手的時間總是在冬天，大約是2月、3月那段時間。那個時期要注意。」李美珠笑著回應：「是什麼時候分手的來著？可以幫我查一下報導嗎？」也讓製作團隊忍不住笑了出來。



此前，李美珠曾於2024年4月認愛宋範根，開始公開交往，但在9個月後（2025年1月）傳出分手消息。



▼【影片】關鍵訪談定位在 06:23。



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